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ФОТО ⟩ Девушку выгнали из супермаркета из-за наряда: вот как она выглядела

Limon.ee
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Девушка в шортах. Иллюстративное фото
Девушка в шортах. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Она заявила, что людей раздражает «ее сексуальность», сообщает tsn.ua.

Модель OnlyFans Кэролай Чавес выгнали из магазина в родной Бразилии из-за наряда.

21-летняя девушка поделилась, что ее выгнали из супермаркета, потому что «ее одежда была слишком откровенной». Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Кэролай пришла приобрести печенье в коротких облегающих джинсовых шортах, белом топе без бюстгальтера.

Девушка, утверждающая, что она последняя девственница на OnlyFans, рассказала своим подписчикам, что над ней «издевались из-за того, что она носила слишком короткую одежду».

«Некоторые смотрели с предубеждением, другие проклинали меня и, наконец, меня выгнали. Вы верите в это? Я считаю абсурдным, что с нами, женщинами, до сих пор обращаются так только потому, что мы одеваемся так, как хотим. Правда в том, что мы делаем это, потому что нам очень жарко, вот и все», – написала она.

Чавес добавила, что чувствует себя обиженной «необоснованной ненавистью»: «Я думаю, что все эти обиды связаны с фобией горячих женщин, с которой я сталкиваюсь каждый день».

Инцидент озадачил поклонников, но не все согласились с моделью. Люди считают, что не стоит идти в супермаркет в таком виде.

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