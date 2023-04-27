ФОТО ⟩ Куда уходит море? Жители Таллинна обеспокоены: с пляжей исчезла вода

На пляже Штромка в районе Пыхья-Таллинн действительно стало заметно меньше воды. Берег моря сильно оголен, и это заметно невооруженным глазом. По дну Коплиского залива, которое теперь больше похоже на песчаное поле, неспешно прогуливаются пенсионеры, играют дети, выпускают своих четверолапых друзей на пробежку собаководы, катаются велосипедисты.

По морскому дну на Штромке можно теперь неспешно прогуливаться. Фото: Konstantin Sednev

Впрочем, береговая линия ощутимо передвинулась и на так называемом собачьем пляже у «Русалки». На минувших выходных, когда столица побаловала своих жителей солнечной погодой, прогуливающиеся по берегу моря парочки могли далеко уходить по мокрому песку. С чем же связано такое явление? Куда уходит море и вернется ли оно на пляжи нашей столицы?

В Эстонии оголение морского дна часто связано с направлением ветра и атмосферным давлением. Руководитель отдела Агентства окружающей среды Яна Пыльднурк успокоила жителей Эстонии: без моря мы не останемся. Береговая линия в Эстонии в основном не изменится.

«Низкий уровень моря на прошлой неделе был вызван северными и восточными ветрами, которые уносили воду от побережья. В таком явлении нет ничего необычного, и в недавнем прошлом подобный низкий уровень моря наблюдался в феврале 2021 года и весной 2019 года. В 2018 году с февраля по апрель был период, когда уровень воды был даже ниже, чем на предыдущей неделе», – сказала Яна Пыльднурк.

То, что вода отступила от берега, видно и в Пирита. Фото: Konstantin Sednev

Руководитель Агенства окружной среды добавила, что с 21 апреля направление ветра изменилось, и уровень моря стал повышаться. Совсем скоро все вернется в привычное русло. Но для этого понадобится время.

В интервью «Актуальной камере» на канале ERR профессор Тартуского университета Георг Мартин добавил, что если на побережье океанов уровень моря поднимается и опускается регулярно два раза в день, и это хорошо видно невооруженным глазом, то в Эстонии вода за день перемещается максимум на метр.