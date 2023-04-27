Изабелла Лёвенгрип, основательница скандинавской косметической компании Löwengrip, надела на гала-вечер платье от эстонского модельера Лилли Яхило.
ФОТО ⟩ Основательница всемирно известной косметической компании надела платье эстонского модельера на престижный гала-ужин
Изабелла Лёвенгрип, шведский блогер и основательница косметической компании Löwengrip, надела черное платье эстонского модельера Лилли Яхило The Cannes Dress на гала-вечер журнала Elle в Стокгольме.
Дизайнер Яхило поделилась с подписчиками этой радостной новостью в социальных сетях, написав: «Наше культовое «Каннское платье» на гала-вечере журнала Elle в Стокгольме в этом году». Модельер также добавила, что платье сделано из шелка, сотканного вручную.
Видеозапись опубликовала в социальных сетях Изабелла Лёвенгрип.
"Elle Gala 2023 был чем-то необычным! В этом году мероприятие явно вышло на международный уровень по своему исполнению. Все было так невероятно профессионально, - написала она в своем посте в Instagram. - На мне было платье от Lilli Jahilo, вы уже могли видеть его на торжественном вечере AmFari в Милане в 2019 году. В этом году гала-вечер Elle сделал большой акцент на устойчивом развитии, поэтому мне показалось правильным повторно использовать этот наряд!"
Принцесса Швеции София также является большой поклонницей платьев эстонского дизайнера Лилли Яхило. Она надевала творения эстонского модельера на 75-летие королевы Сильвии и на ужин лауреатов Нобелевской премии.