ФОТО ⟩ Основательница всемирно известной косметической компании надела платье эстонского модельера на престижный гала-ужин

Дизайнер Яхило поделилась с подписчиками этой радостной новостью в социальных сетях, написав: «Наше культовое «Каннское платье» на гала-вечере журнала Elle в Стокгольме в этом году». Модельер также добавила, что платье сделано из шелка, сотканного вручную.

"Elle Gala 2023 был чем-то необычным! В этом году мероприятие явно вышло на международный уровень по своему исполнению. Все было так невероятно профессионально, - написала она в своем посте в Instagram. - На мне было платье от Lilli Jahilo, вы уже могли видеть его на торжественном вечере AmFari в Милане в 2019 году. В этом году гала-вечер Elle сделал большой акцент на устойчивом развитии, поэтому мне показалось правильным повторно использовать этот наряд!"