Три самых опасных дня в мае: будьте осторожнее!

Опасные и неблагоприятные дни не всегда означают, что мы с вами обречены на проблемы и провал во всех делах. Если все делать правильно, а также следовать простым рекомендациям. Неурядицы можно будет свести к нулю, пишет dailyhoro.ru.
Хорошая новость заключается в том, что в мае будет всего лишь три опасных дня. Астрологи рассказали, что это будут за дни, каковы причины грядущих проблем и неурядиц, а также как можно им противостоять.
Еще более приятной новостью является тот факт, что в мае будет аж шесть дней силы, о которых вы можете узнать подробную информацию из соответствующей статьи.
1 мая: соединение Солнца и Меркурия, а также начало ретрофазы Плутона
1 мая начинается ретроградное движение самой дальней от нас планеты - Плутона. Несмотря на то что он очень мал и далек, его негативное влияние будет весьма ощутимым, особенно в первые пару-тройку недель. Аж до 10 октября этого года данная планета постарается сталкивать нас чаще с нашими самыми главными страхами. Сам день начала ретро-движения Плутона тоже будет опасным. В первый день мая мы почувствуем легкий укол негатива. Возможно, в этот день вам стоит провести часть времени в уединении, потому что Плутон может спровоцировать ссоры. Не слушайте замечания посторонних людей и не реагируйте никак на критику со стороны.
5 мая: полутеневое лунное затмение
Второе затмение 2023 года запланировано на 5 мая. Оно пройдет под влиянием Скорпиона и будет являться полутеневым. Если две недели назад Луна закрывала Солнце, то теперь тень Земли упадет на Луну. Скорпион относится к стихии Воды, а это означает, что последствия данного затмения будут весьма долгоиграющими и не самыми очевидными. Именно поэтому астрологи настоятельно рекомендуют советуют оставаться предельно внимательными на протяжении всей пятницы 5 числа.
Это будет день обмана, лицемерия, эгоизма, ревности, измен и манипуляций. Крайне сильными станут энергетические вампиры, которые будут вытягивать силы их окружающих людей с двойной эффективностью. Астрологи настоятельно советуют следить за своими желаниями. Тратить много денег в этот день точно нельзя. Также не рекомендуется влезать в авантюры и вступать в открытые конфликты врагов. Если в этот день перейти кому-нибудь дорогу, этот человек может начать вам мстить, но не сразу.
В этот день не желательно верить всему, что говорят окружающие, особенно если это будут какие-то официальные лица, политики. Ложь станет для нас нормой, поэтому многим станет намного легче решиться на обман ради личной выгоды.
5 мая будет зеркальная дата, поэтому частично негативная энергия затмения закроется созидательным началом числа 5. Оно поможет нам с вами не потерять удачу и самообладание.
9 мая: Солнце в соединении с Ураном
9 число - день, когда Земля, Солнце и Уран выстроятся в линию. Этот аспект называется соединением. Солнце и Уран будут бороться за право управлять нами и нашей жизнью, поэтому данное противоборство может очень негативно сказаться на настроении большинства людей. Это будет день непредсказуемости, лени и спонтанных решений. Астрологи советуют всем нам сдерживать в себе этот бунтарский дух, чтобы не нажить себе новых проблем и не спровоцировать появление хаоса.