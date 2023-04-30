Три самых опасных дня в мае: будьте осторожнее!

Хорошая новость заключается в том, что в мае будет всего лишь три опасных дня. Астрологи рассказали, что это будут за дни, каковы причины грядущих проблем и неурядиц, а также как можно им противостоять.

Еще более приятной новостью является тот факт, что в мае будет аж шесть дней силы, о которых вы можете узнать подробную информацию из соответствующей статьи.

1 мая: соединение Солнца и Меркурия, а также начало ретрофазы Плутона

1 мая начинается ретроградное движение самой дальней от нас планеты - Плутона. Несмотря на то что он очень мал и далек, его негативное влияние будет весьма ощутимым, особенно в первые пару-тройку недель. Аж до 10 октября этого года данная планета постарается сталкивать нас чаще с нашими самыми главными страхами. Сам день начала ретро-движения Плутона тоже будет опасным. В первый день мая мы почувствуем легкий укол негатива. Возможно, в этот день вам стоит провести часть времени в уединении, потому что Плутон может спровоцировать ссоры. Не слушайте замечания посторонних людей и не реагируйте никак на критику со стороны.

5 мая: полутеневое лунное затмение