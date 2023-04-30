Что означает последняя цифра года, когда ты родился

Как последняя цифра года рождения определяет твой характер

Восточные мудрецы верили, что характер человека зависит не только от знака зодиака, но и от сочетания цифр в твоем годе рождения. Более того, они определили, что каждому номеру покровительствует отдельная стихия. Всего их пять: Вода, Земля, Дерево, Огонь и Металл. Стихии также влияют на нрав и привычки людей.

Последняя цифра года твоего рождения 0 или 1

Если год, в который ты появился на свет, заканчивается на одну из этих цифр, тебе покровительствует стихия Металла. Такие люди всегда стоят на своем и непоколебимо верят в личные убеждения. Они целеустремленные и самостоятельны. Кроме того, для достижения выбранной цели умеют проявлять терпеливость и сохранять спокойствие в трудных ситуациях. Рожденные под этой стихией считаются надежными партнерами как в работе, так и в семейной жизни. Тем не менее иногда их преданность собственным мечтам и стремлениям мешает увидеть истинное положение дел. Главный недостаток характера — плохо реагируют на критику и могут действовать импульсивно, когда кто-то указывает на их ошибки.

Рожденные в год, который заканчивается на 2 или 3