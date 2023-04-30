Что означает последняя цифра года, когда ты родился

Все наверняка слышал выражение «родиться под счастливой звездой». Однако китайцы немного видоизменили его и говорят «родиться под счастливой цифрой». Создатели восточного гороскопа свято верят в связь между нумерологией и астрологией. Они утверждают, что последняя цифра года рождения влияет на тип личности человека. И действительно, в большинстве случаев описание точно совпадает. Убедись на своем примере.
Как последняя цифра года рождения определяет твой характер
Восточные мудрецы верили, что характер человека зависит не только от знака зодиака, но и от сочетания цифр в твоем годе рождения. Более того, они определили, что каждому номеру покровительствует отдельная стихия. Всего их пять: Вода, Земля, Дерево, Огонь и Металл. Стихии также влияют на нрав и привычки людей.
Последняя цифра года твоего рождения 0 или 1
Если год, в который ты появился на свет, заканчивается на одну из этих цифр, тебе покровительствует стихия Металла. Такие люди всегда стоят на своем и непоколебимо верят в личные убеждения. Они целеустремленные и самостоятельны. Кроме того, для достижения выбранной цели умеют проявлять терпеливость и сохранять спокойствие в трудных ситуациях. Рожденные под этой стихией считаются надежными партнерами как в работе, так и в семейной жизни. Тем не менее иногда их преданность собственным мечтам и стремлениям мешает увидеть истинное положение дел. Главный недостаток характера — плохо реагируют на критику и могут действовать импульсивно, когда кто-то указывает на их ошибки.
Рожденные в год, который заканчивается на 2 или 3
Стихия-покровительница - Вода. Людей этой стихии можно назвать настоящими эмпатами. Они как никто умеют сопереживать и прочувствовать эмоции других. Последняя цифра их года рождения определяет их общительность и отзывчивость. Несомненно, личности стихии Воды отличаются креативностью и артистизмом. Они также умеют быстро приспосабливаться к любому обществу и жизненным ситуациям. Однако чувствительность к чужим переживаниям позволяет им легко манипулировать другими. Такие люди могут использовать природное обаяние в свое же благо.
Последняя цифра года рождения 4 или 5
Этим цифрам соответствует стихия Дерева. Соответственно, люди, рожденные под цифрами 4 и 5, очень устойчивы и трудолюбивы. Они отличаются нравственностью поведения и принципиальным характером. Щедрость и умение анализировать ситуацию также входит в перечень характеристик личности. Под покровительством стихии Дерева люди склонны к уверенности в своих силах. Но отсюда также исходит их слабость — они стараются всё сделать самостоятельно, взвалив на свои плечи непосильные задачи. К тому же из-за щедрости такие личности часто страдают расточительством, пишет mirhitrostey.com.
Рожденные в год, заканчивающийся на 6 или 7
Этими цифрами управляет Огонь. Внутренний пыл толкает таких людей на постоянные приключения и исследования нового. В общем, они стремятся получить как можно больше знаний и навыков. Природные лидерские качества делают огненных личностей прекрасными руководителями. Более того, им способствует высокий уровень интеллекта, умение убеждать и внешняя привлекательность. К тому же у них сильно развиты интуиция и чувство ситуации, что помогает вести дела. Однако из-за таких качеств люди этой стихии поддаются высокомерию и даже излишней грубости по отношению к другим.
Последняя цифра года 8 или 9
Стихия этих цифр - Земля. Главной отличительной чертой рожденных в эти годы считается рациональность. Они не витают в облаках, а ставят перед собой реальные достижимые цели. В общем, подобный подход к задачам помогает достичь успехов в карьере и зарабатывании денег. Несмотря на это, личности стихии Земли не приоритезируют работу, ставя на первое место отношения с близкими. Они всегда возьмут на себя ответственность за собственные решения, поэтому все вокруг считают таких людей надежными компаньонами. Отменная сообразительность и терпеливость только удваивают успешность. Тем не менее такие люди склонны к мании власти, желая прибрать к рукам как можно больше контроля.
Вне зависимости от того, веришь ты в нумерологию или нет, многие действительно отмечают, что последняя цифра года рождения определяет характер. Безусловно, некоторые черты нрава и поведения заложены в нас на энергетическом уровне. За столетия наблюдения восточные мудрецы только подтвердили эту теорию.