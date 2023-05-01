Мнение Лабковского: две причины, почему мужчины в 50 лет уходят к молодым девушкам

Самый известный психолог Юрий Лабковский назвал две причины, почему мужчины в этом возрасте охотно уходят от жен к девушкам помоложе. Иной раз выбирают даже 18-20-летних и думают, что проживут счастливо. Правда, неизменно за таким выбором приходят и сожаления.

Большинство женщин искренне считают, что мужчине нужна забота от красивой женщины. Но в конечном счете убеждаются, что этого оказывается недостаточно.

Сам Лабковский всегда об этом говорил так: «Женщина для мужчины – пустое место, если про нее нельзя сказать, кто она и что она».

Это парадокс, не поддающийся логике. Стервозные женщины обожаемы мужчинами, хоть о них отзываются отрицательно большинство. И наоборот, те женщины, что погружаются в быт, заботятся о своих мужчинах, начинают в них полностью растворяться, не нравятся мужчинам, потому что за этим следует неизменная потеря собственной индивидуальности. А рядом с мужчиной оказывается пусть и красивая, но все же домработница. Он перестает воспринимать ее как женщину.

Отсюда и вытекает первая причина, почему он в возрасте 45-50 и более лет развернулся и ушел к молодой.

Молодая себя ценит