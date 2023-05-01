Мнение Лабковского: две причины, почему мужчины в 50 лет уходят к молодым девушкам

«Я нашел себе другую», - говорит мужчина лет сорока пяти-пятидесяти и уходит. Жена продолжает смотреть ему вслед и не понимает, чем же она заслужила такое отношение после долгой совместной жизни. А ведь эта женщина выхаживала его, когда он болел; встречала с работы с распростертыми объятиями; готовила для него с любовью, стирала и убирала… А он так поступил!
Самый известный психолог Юрий Лабковский назвал две причины, почему мужчины в этом возрасте охотно уходят от жен к девушкам помоложе. Иной раз выбирают даже 18-20-летних и думают, что проживут счастливо. Правда, неизменно за таким выбором приходят и сожаления.
Большинство женщин искренне считают, что мужчине нужна забота от красивой женщины. Но в конечном счете убеждаются, что этого оказывается недостаточно.
Сам Лабковский всегда об этом говорил так: «Женщина для мужчины – пустое место, если про нее нельзя сказать, кто она и что она».
Это парадокс, не поддающийся логике. Стервозные женщины обожаемы мужчинами, хоть о них отзываются отрицательно большинство. И наоборот, те женщины, что погружаются в быт, заботятся о своих мужчинах, начинают в них полностью растворяться, не нравятся мужчинам, потому что за этим следует неизменная потеря собственной индивидуальности. А рядом с мужчиной оказывается пусть и красивая, но все же домработница. Он перестает воспринимать ее как женщину.
Отсюда и вытекает первая причина, почему он в возрасте 45-50 и более лет развернулся и ушел к молодой.
Молодая себя ценит
Он видит перед собой девушку, которая не только красива, но и по-настоящему себя ценит. Когда-то его жена была именно такой, пока не растворилась в нем и быту окончательно. Молодая же позволяет получить эмоции, что не встречались ему уже многие годы. А это – тот самый свежий глоток воздуха, которого, казалось, не хватало все это время. Но откуда тогда разочарование?
Искра есть, эмоции тоже, подтянутая фигура и горящие глаза, но вскоре приходит время для одного из двух путей
Первый – вновь в семейную жизнь, где она также начнет растворяться. Только если с бывшей женой его что-то связывало, с этой девушкой совершенно ничего. Даже темы для разговоров и те разные, книг одинаковых не читали, кино разное смотрели. Абсолютное непонимание, которого раньше за бурлящими эмоциями было невидно.
Второй – расхождение интересов. Их и без того не было, так ей хочется пожить для себя, построить карьеру, а отношения никак в этот формат не вписывают. Брошенным остается уже сам мужчина, недавно ушедший от жены.
Но вторая причина звучит еще гораздо интереснее и описывает абсолютное большинство случаев, связанным с уходом мужчины из семьи после 50 лет.
С молодыми гораздо проще
Женщина после 35-40 лет постепенно начинает меняться. Она становится умнее, а годам к 45 начинает вновь обретать собственные интересы. Снова появляется самостоятельность или хотя бы желание быть самостоятельной.
Мужчина чувствует, что больше не может ее удивить чем-то простым. А расти ему не хочется; нет ни сил, ни желания совершенствоваться и брать новые высоты. Тогда выбор и начинает падать на молодых.
Их легко удивить! Прокатил на машине – уже хорошо, подарил цветочек – прекрасно. А еще из-за разницы в жизненном опыте он всегда выглядит умнее, будто всё знает наперед. Это подкупающие чувства. Но рано или поздно несоответствие начинает сказываться. Приходит понимание, для чего на самом деле он бросил свою жену – просто не было сил соответствовать развивающейся женщине.
Это их выбор. Сложный, иногда неправильный, но он также имеет право на существование. Хорошо, когда мужчины останавливаются и задаются вопросом: «А зачем мне это на самом деле?» - и тогда, только тогда появляется шанс разжечь огонь из тлеющих угольков в семейных отношениях.