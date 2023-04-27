Знаки Зодиака, в жизни которых с конца апреля начинается белая полоса

Солнечное затмение, совпавшее с началом ретроградного движения Меркурия в третьей декаде апреля 2023 года, не для всех знаков Зодиака оказалось неблагоприятным, пишет rsute.ru.
Трем из них повезло: им удалось провести перезагрузку и значительно усилить свой энергетический потенциал. Для них началась белая полоса в жизни, и к концу апреля у каждого знака могут произойти позитивные перемены в жизни.
Дева
Представителям этого знака повезло вытащить счастливый билет и правильно расставить приоритеты на пути к удаче. Девы точно знают, к каким вершинам им надо стремиться, чтобы добиться невероятного успеха в профессиональной сфере и открыть для себя новые финансовые потоки. Уже к выходным им удастся преодолеть все возникающие у них на пути препятствия и выйти на финишную прямую.
Единственное, чего следует опасаться Девам - завистников и недоброжелателей, которые могут вставлять палки в колеса в самые неподходящие моменты. Но чтобы этого избежать, старайтесь ни с кем не делиться своими планами и особенно не хвалиться текущими успехами. Пусть о ваших достижениях все узнают, когда они уже произойдут.
Весы
Удача придет к Весам через влиятельного человека, которого им посчастливится встретить на своем пути. Для этого нужно быть внимательными к своему окружению и к знакам, которые посылает вам судьба. Не исключено, что вы встретите этого человека в самом неожиданном месте, а возможно, он давно находится рядом с вами, и только сейчас вам предстоит узнать о его роли в вашей жизни.
К концу апреля вам надо постараться закончить все начатые ранее дела, чтобы освободиться для работы над новым проектом, который окажется для вас судьбоносным. Постарайтесь прислушиваться к советам окружающих людей, так как в них может оказаться ключ к вашему успеху.
Рыбы
Мечтательные и романтические Рыбы найдут свою удачу в личной жизни. Возможно, вам повезет встретить близкого по духу человека, который станет вашей второй половинкой и возьмет на себя все заботы о вашем благополучии. Или вы внезапно получите наследство и окажетесь обладателем большого состояния, что позволит вам найти свое счастье в беззаботной и счастливой жизни. Для Рыб, занимающихся творчеством, может наступить «звездный час», когда они получат крупный гонорар. В любом случае ваш успех будет достаточно масштабным и неожиданным. Не забудьте поблагодарить Вселенную за такой ценный подарок.