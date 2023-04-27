Знаки Зодиака, в жизни которых с конца апреля начинается белая полоса

Трем из них повезло: им удалось провести перезагрузку и значительно усилить свой энергетический потенциал. Для них началась белая полоса в жизни, и к концу апреля у каждого знака могут произойти позитивные перемены в жизни.

Дева

Представителям этого знака повезло вытащить счастливый билет и правильно расставить приоритеты на пути к удаче. Девы точно знают, к каким вершинам им надо стремиться, чтобы добиться невероятного успеха в профессиональной сфере и открыть для себя новые финансовые потоки. Уже к выходным им удастся преодолеть все возникающие у них на пути препятствия и выйти на финишную прямую.

Единственное, чего следует опасаться Девам - завистников и недоброжелателей, которые могут вставлять палки в колеса в самые неподходящие моменты. Но чтобы этого избежать, старайтесь ни с кем не делиться своими планами и особенно не хвалиться текущими успехами. Пусть о ваших достижениях все узнают, когда они уже произойдут.

Весы

Удача придет к Весам через влиятельного человека, которого им посчастливится встретить на своем пути. Для этого нужно быть внимательными к своему окружению и к знакам, которые посылает вам судьба. Не исключено, что вы встретите этого человека в самом неожиданном месте, а возможно, он давно находится рядом с вами, и только сейчас вам предстоит узнать о его роли в вашей жизни.

К концу апреля вам надо постараться закончить все начатые ранее дела, чтобы освободиться для работы над новым проектом, который окажется для вас судьбоносным. Постарайтесь прислушиваться к советам окружающих людей, так как в них может оказаться ключ к вашему успеху.

Рыбы