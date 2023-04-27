АПРЕЛЬ ШАЛИТ ⟩ В Тартуском уезде местных жителей встретил ливень с градом

Синоптик Кайро Кийтсак делится на своей стене в Facebook, что гроза, прошедшая в среду на юге Эстонии, сопровождалась градом.

Он делится фотографиями крупных градин, выпавших в деревне Пилка в волости Луунья в Тарту.

«К счастью, это не нанесло никакого ущерба», - сказал автор фотографий. По его словам, град выпал около пяти часов вечера.

Земля в деревне Веснери Тартуского уезда также была покрыта градом.

Уже в воскресенье появилось предупреждение о граде и снеге в последнюю неделю апреля.

«Первые два дня недели еще будут довольно теплыми, но с середины недели погода станет прохладнее. Возможно, вторая половина недели принесет несколько солидных дождей», - написал в воскресенье в социальных сетях синоптик Каиро Кийтсак.

Погодный портал ilm.ee также предупредил о возможности выпадения снега вперемешку с дождем в четверг и пятницу на этой неделе.