АПРЕЛЬ ШАЛИТ ⟩ В Тартуском уезде местных жителей встретил ливень с градом

В Тартуском уезде в среду во время грозы также выпал град! «К счастью, он не причинил никакого вреда», - сказал житель волости Луунья.
Синоптик Кайро Кийтсак делится на своей стене в Facebook, что гроза, прошедшая в среду на юге Эстонии, сопровождалась градом.
Он делится фотографиями крупных градин, выпавших в деревне Пилка в волости Луунья в Тарту.
«К счастью, это не нанесло никакого ущерба», - сказал автор фотографий. По его словам, град выпал около пяти часов вечера.
Земля в деревне Веснери Тартуского уезда также была покрыта градом.
Уже в воскресенье появилось предупреждение о граде и снеге в последнюю неделю апреля.
«Первые два дня недели еще будут довольно теплыми, но с середины недели погода станет прохладнее. Возможно, вторая половина недели принесет несколько солидных дождей», - написал в воскресенье в социальных сетях синоптик Каиро Кийтсак.
Погодный портал ilm.ee также предупредил о возможности выпадения снега вперемешку с дождем в четверг и пятницу на этой неделе.
По данным метеостанции, в четверг будет облачно с ясным небом. Пройдут дожди, местами с грозами. Западный ветер, ночью на северо-востоке Эстонии юго-восточный ветер 3-9 м/с, более сильные порывы ветра, сопровождающие грозы. Температура воздуха от 0 до 5 градусов Цельсия.