ВИДЕО ⟩ Инфоцыганку Елену Блиновскую, организующую «марафоны желаний», задержали при попытке покинуть Россию

Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Елену Блиновскую по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет.

По данным ведомства, Блиновская была остановлена при попытке пересечь границу на арендованном автомобиле, при ней также имелись авиабилеты для вылета в другое государство.

Телеграм-каналы Baza и Mash утверждают, что автомобиль Maybach Блиновской с водителем и охранником был задержан утром 27 апреля в Смоленской области на границе с Беларусью. Источник сообщил, что это произошло в пограничном пункте Красная Горка на трассе Минск-Москва. По данным телеграм-канала «112», у Блиновской был билет на самолет из Москвы в Алматы, вероятно, для отвлечения внимания.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 198 и пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ). В СК утверждают, что Блиновская не уплатила в бюджет налоги на сумму свыше 918 миллионов рублей. В офисе организатора "Марафона желаний" и по месту ее проживания проводятся обыски.

По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги через интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций.

Елена Блиновская известна как блогер, телеведущая и организатор популярных курсов по психологии и личностному росту, так называемых «марафонов желаний». На ее аккаунт в Инстаграме подписаны 5,3 миллиона пользователей. В СМИ ранее появлялись материалы с критикой тренингов, устраиваемых Блиновской. По оценкам Forbes, в 2020 году аудитория «марафона желаний» Блиновской составляла 100 тысяч человек, а выручка бизнеса - 330 миллионов рублей. Блогер вела шоу «Дом исполнения желаний с Еленой Блиновской» на телеканале ТВ-3, а также была продюсером и исполнительницей одной из ролей в комедийном фильме «Марафон желаний».