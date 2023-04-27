«Это группа моего детства»: Специальный гость Scorpions в Таллинне – Алика Милова

«Scorpions – группа моего детства», – сказала Алика. «Поскольку мой отец большой поклонник рок-музыки, Scorpions были одними из любимых, которые мы слушали на компакт-дисках в машине и в других местах. Для меня большая честь быть частью этого незабываемого опыта», – добавил певец.

Мастера мощных хитов и классических рок-баллад уже почти 60 лет активны на музыкальной сцене и является одним из крупнейших символов эпохи. По пути группа оставила сильный след в стилях хэви-метал, хард-рок, глэм-метал и софт-рок. Scorpions вдохновляли многих современных рок-звезд как в музыке, так и в стиле.

Длинный список громких хитов, впечатляющие мировые турне и десятилетия успешной студийной работы сделали Scorpions группой, объединяющей поколения и все более привлекательной для молодых меломанов.

Начиная с дебютного альбома Lonesome Crow 1972 года и заканчивая Rock Believer этого года, The Scorpions выпустили 19 альбомов, которые были проданы тиражом почти 120 миллионов копий, что сделало их одними из самых кассовых рок-исполнителей с точки зрения продаж.