ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ВИДЕО ⟩ «Падают с потолка»: В Рийгикогу идут оживленные дебаты по вопросу - откуда берутся деньги?!

Видеоклип с брифингов Рийгикогу, смонтированный в юмористических целях, наделал шума в социальных сетях. Видео, размещенное на платформе TikTok, которое сегодня также попало в среду Reddit, резюмирует брифинги одним вопросом: откуда берутся деньги?

Во время почти полуминутного видео становится ясно, что некоторые члены Рийгикогу думают, что деньги берутся с потолка, но премьер-министр Кая Каллас так не считает.

И Ивари Падар, и Кейт Пентус-Розиманнус как бы говорят в один голос: «Деньги приходят с потолка».

На втором брифинге Каллас говорит: «Они не падают с потолка и не приходят от Мариканского дяди».

Килвар Кесслер также говорит: «Ну, деньги все равно приходят с потолка».

Каллас: «Эти деньги берутся не с потолка».

Короткое и емкое видео представляет собой компиляцию нескольких брифингов по таким темам, как налоговая политика, закон о семейных пособиях, ложь избирателям и закон о рынке электроэнергии.

В разделе комментариев этого сообщения, а также на Reddit, пользователи сети в конечном итоге остались в замешательстве относительно того, откуда взялись деньги. «Я получаю смешанные сигналы», - шутливо заявил кто-то.

Но один эстонец поднял всю проблему на новый уровень: «Неважно, откуда они приходят. Но куда они, черт возьми, уходят?»