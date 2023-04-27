Вне всякого сомнения, в Рийгикогу обсуждаются важные, актуальные вопросы. Однако еще более важный вопрос, навеянный брифингами Рийгикогу, дошел до средств массовой информации: откуда берутся деньги?
ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ВИДЕО ⟩ «Падают с потолка»: В Рийгикогу идут оживленные дебаты по вопросу - откуда берутся деньги?!
Видеоклип с брифингов Рийгикогу, смонтированный в юмористических целях, наделал шума в социальных сетях. Видео, размещенное на платформе TikTok, которое сегодня также попало в среду Reddit, резюмирует брифинги одним вопросом: откуда берутся деньги?
Во время почти полуминутного видео становится ясно, что некоторые члены Рийгикогу думают, что деньги берутся с потолка, но премьер-министр Кая Каллас так не считает.
И Ивари Падар, и Кейт Пентус-Розиманнус как бы говорят в один голос: «Деньги приходят с потолка».
На втором брифинге Каллас говорит: «Они не падают с потолка и не приходят от Мариканского дяди».
Килвар Кесслер также говорит: «Ну, деньги все равно приходят с потолка».
Каллас: «Эти деньги берутся не с потолка».
Короткое и емкое видео представляет собой компиляцию нескольких брифингов по таким темам, как налоговая политика, закон о семейных пособиях, ложь избирателям и закон о рынке электроэнергии.
В разделе комментариев этого сообщения, а также на Reddit, пользователи сети в конечном итоге остались в замешательстве относительно того, откуда взялись деньги. «Я получаю смешанные сигналы», - шутливо заявил кто-то.
Но один эстонец поднял всю проблему на новый уровень: «Неважно, откуда они приходят. Но куда они, черт возьми, уходят?»
Вопрос к премьер-министру: «Откуда берутся деньги?» уже поднимался некоторое время назад. Летом 2018 года Каллас задал именно этот вопрос в своем личном блоге в социальных сетях. «Когда я смотрю на идеи, выдвинутые политическими партиями перед выборами в Рийгикогу, мне кажется, что основное внимание уделяется тому, куда распределить деньги. Для нас в Партии реформ важно, откуда берутся деньги», – писала Каллас почти пять лет назад.