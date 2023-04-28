Какой продукт нельзя есть после 40 лет, чтобы иметь тонкую талию

Чтобы стать стройной после 40 лет, есть один продукт, который нужно исключить из своего рациона. Он содержит высокий процент жира и может практически полностью уничтожить метаболизм. И это - бекон.

С возрастом метаболизм перестает работать так, как нам бы этого хотелось. Чтобы после сорока лет вес оставался в норме, стоит пересмотреть ежедневный рацион, пишет Shefinds.

Бекон нравится очень многим, но этот продукт способен привести к увеличению веса и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Как рассказала диетолог Лиза Ричардс, 50% бекона - это жиры. Хотя некоторые из них мононенасыщенные (10%) и полезны для человеческого организма (такие же содержатся, например, в рыбе), однако большая половина может нанести непоправимый вред здоровью и негативно отразиться на талии.