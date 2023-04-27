Психолог Лабковский перечислил девять признаков, что в ваших отношениях нет любви

Специалист напоминает: в здоровых отношениях нет нужды постоянно замалчивать свои обиды и идти на бесконечные компромиссы. Любовь строится точно не на этом, пишет doctorpiter.ru.
Увы, не все, что люди называют любовью, ею на самом деле является. Иногда отношения начинаются из-за страсти, а потом превращаются в обыкновенную созависимость. И человек может долгие годы жить без любви и быть глубоко несчастным, даже не понимая, в чем причина его бед.
Психолог Михаил Лабковский в своем телеграм-канале рассказал о признаках, которые помогут понять, что в ваших отношениях нет любви и тепла.
Как отмечает эксперт, представление о том, как выглядит любовь и взаимоотношения между полами, закладывается еще в детском возрасте и во многом становятся отражением ваших детских переживаний. Как понять, что вас с партнером связывает не сильное и светлое чувство, а созависимость и болезненная привязанность?
Пройдите простой тест: посмотрите, какие утверждения действительно справедливы для вас и описывают ваши отношения.
Я очень волнуюсь, что мой партнер обидится или будет зол, если я скажу, что планирую провести вечер с друзьями без него/нее.
Меня не покидает чувство, будто наши отношения - состязание: партнер не радуется моим победам и всегда старается перетянуть одеяло на себя.
Мне нередко приходится переступать через себя и заниматься сексом, даже если я этого совсем не хочу, ведь партнера расстроит мой отказ.
Мы редко общаемся на интересные мне темы.
Я и моя вторая половинка часто слишком эмоционально ссоримся, а потом страстно миримся, забыв про причину конфликта и никак не решив проблему.
Когда я делаю попытку поговорить о том, что меня в отношениях беспокоит, партнер говорит что-то вроде «опять ты начинаешь».
Партнер любит использовать молчание как метод наказания и может подолгу меня демонстративно игнорировать.
Мне постоянно приходится менять планы из-за партнера в последний момент, он так ради меня не делает.
Я регулярно вынужден/вынуждена идти на компромиссы, чтобы избежать ссоры.
Лабковский отмечает: самые разные люди нередко совершают одну и ту же ошибку - изо всех сил стараются стать «удобными» для своего партнера и абсолютно забывают про свои чувства, эмоции и желания. Лишь бы никого не обидеть и не остаться одному.
Однако ничего общего с любовью это не имеет. Психолог предлагает еще раз перечитать утверждения и представить, что всю жизнь вам нужно будет жить именно так. Когда вы постоянно жертвуете своими желаниями, своей личностью, вы рискуете со временем стать несчастным человеком, которому одиноко даже в отношениях.
Есть одно непреложное правило: в здоровых отношениях вам не нужно постоянно подстраиваться друг под друга и проглатывать обиды и огорчения. Гармоничный союз возможно выстроить на уважении, равноправии и любви, которую заслуживает каждый живой человек. Если вы чувствуете, что находитесь в плену нездоровых паттернов в отношениях, вам стоит обратиться за помощью к психологу. И, главное, помните: забота и любовь к себе не имеют ничего общего с эгоизмом: это важные составляющие вашего благополучия и счастья.