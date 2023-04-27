Психолог Лабковский перечислил девять признаков, что в ваших отношениях нет любви

Увы, не все, что люди называют любовью, ею на самом деле является. Иногда отношения начинаются из-за страсти, а потом превращаются в обыкновенную созависимость. И человек может долгие годы жить без любви и быть глубоко несчастным, даже не понимая, в чем причина его бед.

Психолог Михаил Лабковский в своем телеграм-канале рассказал о признаках, которые помогут понять, что в ваших отношениях нет любви и тепла.

Как отмечает эксперт, представление о том, как выглядит любовь и взаимоотношения между полами, закладывается еще в детском возрасте и во многом становятся отражением ваших детских переживаний. Как понять, что вас с партнером связывает не сильное и светлое чувство, а созависимость и болезненная привязанность?

Пройдите простой тест: посмотрите, какие утверждения действительно справедливы для вас и описывают ваши отношения.

Я очень волнуюсь, что мой партнер обидится или будет зол, если я скажу, что планирую провести вечер с друзьями без него/нее.

Меня не покидает чувство, будто наши отношения - состязание: партнер не радуется моим победам и всегда старается перетянуть одеяло на себя.

Мне нередко приходится переступать через себя и заниматься сексом, даже если я этого совсем не хочу, ведь партнера расстроит мой отказ.

Мы редко общаемся на интересные мне темы.