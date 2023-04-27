Как выглядит взрослая дочь Тома Круза, от которой он отказался

Всегда интересно наблюдать за тем, как вырастают и меняются дети звездных родителей. Не стала исключением и дочь звездных актеров Кэти Холмс и Тома Круза Сури. Наверняка многие фанаты задаются вопросом: как выглядит дочь Тома Круза. Но не все так просто.

Отношения голливудских актеров Кэти Холмс и Тома Круза нельзя назвать простыми. Они привлекли много внимания в основном из-за связи Круза с Церковью Саентологии, от влияния которой Холмс, как сообщается, пыталась избавиться, когда подала на развод. Но бегство Холмс на Восточное побережье только усилило внимание папарацци вокруг них, и мама Сури Круз знает, что ее дочери пришлось нелегко.

«За нами много следили, когда она была маленькой, - ранее говорила Холмс. - Я просто хотела, чтобы она была на улице, поэтому я гуляла с ней в поисках парков примерно в 6 утра, когда нас никто не видел».

В то время как все это внимание могло вызвать у некоторых детей желание бежать и прятаться, Сури приняла его, нахально помахав папарацци и маршируя в такт своему собственному барабану. «Она получилась очень сильной - она всегда была сильной личностью», - добавила Холмс.