Вы даже не думали: восемь вещей в доме, из-за которых вы состаритесь раньше срока

Иногда хозяйка кажется старше своего возраста просто потому, что обстановка в доме уж очень унылая. Не ретро, не винтаж, а просто бабушкина, советский интерьер в худшем его понимании: он накладывает свой отпечаток на ваш образ, вас воспринимают и запоминают женщиной под стать обстановке.
Но это если говорить о впечатлении, которое мы производим. А ведь есть такие вещи, которые в буквальном смысле слова способны превратить девушку в старуху раньше времени.
Плохое освещение
Казалось бы, ну люстра и люстра. Светит - и ладно. Но освещение в доме - это очень важная вещь. Во-первых, если оно организовано должным образом, вы лучше выглядите, ведь многое зависит от того, под каким углом падает свет. Во-вторых, освещение должно быть комфортным для глаз.
Иначе мы начинаем щуриться - в результате вокруг глаз залегают морщинки, от вечного напряжения мышцы вокруг глаз теряют способность расслабляться, и здравствуйте, мимические морщины. Избавиться от гусиных лапок со временем все сложнее, ведь к ботоксу развивается привыкание, к тому же со временем он вызывает отеки, что тоже не молодит.
Кроме того, в попытках справиться с напряжением частенько в глазах лопаются сосуды, придавая белкам нездоровый вид. Недаром ведь инстадивы осветляют белки глаз: если они краснеют, то взгляд получается уставшим, болезненным.
Неправильные наволочки
Странно, но факт: ткань, из которой сделаны наволочки, имеет значение. Не зря ведь Ким Кардашьян, Синди Кроуфорд, Дженнифер Энистон спят исключительно на шелковых. Причем Ким и детей с младенчества приучает к тому, что наволочки должны быть только из шелка.
Эксперты говорят, что сон на шелковом постельном белье действительно помогает сохранить молодость кожи: на ней не появляются морщины-заломы, как это часто бывает в случае с хлопковым бельем. Кожа и волосы скользят по гладкой ткани, поэтому утром свежий вид гарантирован.
Кроме того, в шелк не впитываются кремы и сыворотки, нанесенные перед сном. А вот хлопок с удовольствием смажет их с вашей кожи. И еще одно - любые наволочки нужно менять через день. Тогда вы убережете лицо от неприятных высыпаний.
Неподходящая атмосфера
Погода в доме имеет значение - в буквальном смысле слова. Если уровень влажности в квартире меньше 60 процентов, кожа начинает стареть ускоренными темпами, теряя влагу. Особенно это актуально для холодного времени года, когда во всю мощь работают отопительные батареи, высушивая воздух и обезвоживая кожу.
В сухом воздухе и вирусы распространяются гораздо активнее, постоянно испытывая на прочность наш иммунитет. Болезни - это тоже не на пользу молодости. Поэтому наш совет - разоритесь на увлажнитель воздуха, поддерживайте оптимальный уровень влажности.
Агрессивная бытовая химия
Молодость - это еще и руки. Они страдают от агрессивного воздействия среды еще больше, чем лицо, а ухаживаем мы за ними обычно куда как меньше. Некоторых даже посуду в перчатках мыть не заставишь - неудобно.
Вред, который наносят нам бытовые заботы можно хоть немного минимизировать, если выбирать щадящую бытовую химию. Кроме того, нужно уметь проявлять терпение: дайте средству время, чтобы подействовать, не начинайте оттирать сразу. Сбережете и время, и силы, и руки, и молодость.
Неудобные стол и стулья
Казалось бы, при чем тут молодость. Но состояние нашего лица очень зависит от осанки. Если вы все время скукожены, овал начнет плыть с утроенной скоростью. Поэтому в наше время повальной удаленки очень важно подобрать себе правильную мебель для работы, организовать нормальное освещение, не забывать хотя бы иногда делать разминку - даже банально помахать руками-ногами, дышать свежим воздухом.
Все наше здоровье и даже внешний вид буквально привязаны к позвоночнику. Точнее, его состоянию. Так что позаботьтесь об удобном рабочем месте.
Раскладной диван
Нет, он имеет право на жизнь. Но только в том случае, если вы на нем не спите. Во студенчестве еще можно себе позволить такие шалости. Но не во взрослой жизни. Нужна нормальная кровать с хорошим матрасом, на которой вы сможете действительно хорошо спать.
Плохой сон - это один из самых мощных триггеров преждевременного старения. Мешки под глазами, мелкие сетки морщин, зверский аппетит благодаря повышенному кортизолу и плохой выработке мелатонина - моложе это все вас точно не сделает. В общем, любите себя - купите кровать.
Неуютная обстановка
Когда дома вместо уюта царит уныние, это отпечатывается на лице. Вступают в действие мышцы-депрессоры - именно они отвечают за то, что уголки губ печально опускаются вниз, залегают глубокие морщинки, обвисают брыли. Лицо становится таким же унылым, как и интерьер. Может, пора бы сделать обстановку более радостной? Или вовсе сменить жилье, если другие перемены невозможны?
Нелюбимые люди
Да, это не вещь, но… Бывает так, что не хочется возвращаться домой, даже когда очень-очень устаешь. Если нелюбимые вещи нагнетают уныние, это не так страшно, всегда можно найти, как развеяться. А нелюбимые люди гасят внутренний свет в наших глазах. И его не зажечь заново, просто поменяв шторы.