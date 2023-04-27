Вы даже не думали: восемь вещей в доме, из-за которых вы состаритесь раньше срока

Иногда хозяйка кажется старше своего возраста просто потому, что обстановка в доме уж очень унылая. Не ретро, не винтаж, а просто бабушкина, советский интерьер в худшем его понимании: он накладывает свой отпечаток на ваш образ, вас воспринимают и запоминают женщиной под стать обстановке.

Но это если говорить о впечатлении, которое мы производим. А ведь есть такие вещи, которые в буквальном смысле слова способны превратить девушку в старуху раньше времени.

Плохое освещение

Казалось бы, ну люстра и люстра. Светит - и ладно. Но освещение в доме - это очень важная вещь. Во-первых, если оно организовано должным образом, вы лучше выглядите, ведь многое зависит от того, под каким углом падает свет. Во-вторых, освещение должно быть комфортным для глаз.

Иначе мы начинаем щуриться - в результате вокруг глаз залегают морщинки, от вечного напряжения мышцы вокруг глаз теряют способность расслабляться, и здравствуйте, мимические морщины. Избавиться от гусиных лапок со временем все сложнее, ведь к ботоксу развивается привыкание, к тому же со временем он вызывает отеки, что тоже не молодит.

Кроме того, в попытках справиться с напряжением частенько в глазах лопаются сосуды, придавая белкам нездоровый вид. Недаром ведь инстадивы осветляют белки глаз: если они краснеют, то взгляд получается уставшим, болезненным.

Неправильные наволочки