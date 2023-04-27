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Актер из «Реальных пацанов» умер во время операции на ноге в 32 года

Limon.ee
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Свеча. Фото иллюстративное.
Свеча. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Журналисты рассказали подробности смерти актера, пишет Topnews.

Известный по сериалу «Реальные пацаны» российский актер Василий Масалитин умер в Москве. Трагедия произошла в одной из больниц во время операции. На момент смерти Василию Масалитину было 32 года.

Он умер прямо на хирургическом столе еще в середине февраля 2023 года, но огласку ситуация получила только сейчас, после того, как СКР начал проверку. Следователи предполагают, что в произошедшем может быть вина врачей.

Масалитину делали операцию на ноге, и он не вышел из наркоза. Предположительно причиной смерти стал образовавшийся в ноге тромб.

Василий Масалитин, кроме «Реальных пацанов», также снимался в проектах «Ольга», «Незлобин и других», «Даешь молодежь!», «Ивановы» и др.

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