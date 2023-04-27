Актер из «Реальных пацанов» умер во время операции на ноге в 32 года

Известный по сериалу «Реальные пацаны» российский актер Василий Масалитин умер в Москве. Трагедия произошла в одной из больниц во время операции. На момент смерти Василию Масалитину было 32 года.

Он умер прямо на хирургическом столе еще в середине февраля 2023 года, но огласку ситуация получила только сейчас, после того, как СКР начал проверку. Следователи предполагают, что в произошедшем может быть вина врачей.

Масалитину делали операцию на ноге, и он не вышел из наркоза. Предположительно причиной смерти стал образовавшийся в ноге тромб.