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Даже не догадаетесь! Назван самый вредный алкогольный напиток для организма

Limon.ee
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Коктейли, снимок иллюстративный.
Коктейли, снимок иллюстративный. Фото: Goami/Shutterstock

Представители науки из Канады выяснили, какие напитки оказывают наиболее негативное воздействие на человеческий организм, пишет Dvorec.

Оказалось, что пагубное влияние оказывают коктейли из энергетиков и водки. Они могут воздействовать на мозг, вследствие чего люди становятся склонными к необдуманным решениям. Негативный след был отмечен и на сердечно-сосудистой системе. Такие коктейли ускоряют сердцебиение, что может спровоцировать ряд опасных заболеваний и скачки артериального давления. Кроме того, нередко возникает конфликт состояний: алкоголь вызывает сонливость, а энергетик дает прилив энергии. В результате может ухудшиться не только физическое, но и психическое самочувствие.

Было зафиксировано, что люди, смешивающие водку и энергетиками, чаще других попадают в аварийные ситуации на дороге, получают травмы бытового характера и становятся пациентами поликлиник и больниц.

Эксперты рекомендуют людям отказаться от таких опасных дуэтов спиртного с энергетическими напитками.

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