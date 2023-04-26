Даже не догадаетесь! Назван самый вредный алкогольный напиток для организма

Оказалось, что пагубное влияние оказывают коктейли из энергетиков и водки. Они могут воздействовать на мозг, вследствие чего люди становятся склонными к необдуманным решениям. Негативный след был отмечен и на сердечно-сосудистой системе. Такие коктейли ускоряют сердцебиение, что может спровоцировать ряд опасных заболеваний и скачки артериального давления. Кроме того, нередко возникает конфликт состояний: алкоголь вызывает сонливость, а энергетик дает прилив энергии. В результате может ухудшиться не только физическое, но и психическое самочувствие.