Фанаты Евровидения пришли в недоумение: это что, сцена главного музыкального конкурса Европы?

Сцена главного музыкального конкурса Европы в этом году уже возведена, но вместо радостных возгласов поклонники всё больше негодуют.

На официальной странице «Евровидения» в Instagram фанаты рассуждают, почему сцена с каждым годом становится всё меньше и меньше. «Полный упадок по сравнению с прошлым годом!» - жалуется один из фанатов.

«Это, наверное, самая маленькая сцена за всю историю, почему?!» - беспокоится другой фанат.

С другой стороны, некоторые отмечают, что лучше иметь маленькую сцену, которая действительно работает, чем огромную сцену и оборудование, которое не работает. На прошлогоднем «Евровидении» произошел сбой, когда гигантское солнце, запланированное для сцены, не сработало как надо.

Похоже, что в этом году они выбрали более безопасный путь и сделали выбор в пользу практичности!

Британский король Чарльз III и королева-консорт Камилла побывали на площадке, где состоится Евровидение-2023, и одними из первых смогли оценить сцену конкурса.

Во время визита королевской семьи состоялся показ сцены, на которой будут выступать участники. Также монархи познакомились с ведущими Евровидения, среди которых украинка Юлия Санина.

Сцену спроектировал Хулио Химеде. Ее площадь не такая уж и маленькая, как кажется, - более чем 450 квадратных метров. Ее дополняют еще 220 квадратных метров независимых видеоэкранов, более 700 видеоплиток, встроенных в пол, и более 1500 метров светодиодных светильников, пишет Unian.net.

Смотрите фото сцены Евровидения в этом году:

Смотрите также, как выглядела сцена Евровидения в прошлом году в Италии:

Первый и второй полуфиналы Евровидения пройдут в Ливерпуле 9 и 11 мая соответственно. Финал - 13 мая. Эстонию на конкурсе представляет певица Алика Милова с песней Bridges.