Фанаты Евровидения пришли в недоумение: это что, сцена главного музыкального конкурса Европы?

В этом году Евровидение пройдет в британском городе Ливерпуле, и стартует оно уже в ближайшие дни. Из-за продолжающейся войны в Украине конкурс было решено перенести в более безопасное место. Но организацией занимаются обе страны, пишет портал TV3.
Сцена главного музыкального конкурса Европы в этом году уже возведена, но вместо радостных возгласов поклонники всё больше негодуют.
На официальной странице «Евровидения» в Instagram фанаты рассуждают, почему сцена с каждым годом становится всё меньше и меньше. «Полный упадок по сравнению с прошлым годом!» - жалуется один из фанатов.
«Это, наверное, самая маленькая сцена за всю историю, почему?!» - беспокоится другой фанат.
С другой стороны, некоторые отмечают, что лучше иметь маленькую сцену, которая действительно работает, чем огромную сцену и оборудование, которое не работает. На прошлогоднем «Евровидении» произошел сбой, когда гигантское солнце, запланированное для сцены, не сработало как надо.
Похоже, что в этом году они выбрали более безопасный путь и сделали выбор в пользу практичности!
Британский король Чарльз III и королева-консорт Камилла побывали на площадке, где состоится Евровидение-2023, и одними из первых смогли оценить сцену конкурса.
Во время визита королевской семьи состоялся показ сцены, на которой будут выступать участники. Также монархи познакомились с ведущими Евровидения, среди которых украинка Юлия Санина.
Сцену спроектировал Хулио Химеде. Ее площадь не такая уж и маленькая, как кажется, - более чем 450 квадратных метров. Ее дополняют еще 220 квадратных метров независимых видеоэкранов, более 700 видеоплиток, встроенных в пол, и более 1500 метров светодиодных светильников, пишет Unian.net.
Смотрите фото сцены Евровидения в этом году:
Смотрите также, как выглядела сцена Евровидения в прошлом году в Италии:
Первый и второй полуфиналы Евровидения пройдут в Ливерпуле 9 и 11 мая соответственно. Финал - 13 мая. Эстонию на конкурсе представляет певица Алика Милова с песней Bridges.
⊂_ヽ— Eurovision Song Contest (@Eurovision) April 26, 2023
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