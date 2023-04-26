Ср, 26.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Ночные приключения англичанина в Таллинне закончились шоком для его близких. Вся семья потрясена

Геттер Трумси
Facebook Twitter
Comments
Поход в таллиннский ночной клуб заставил родственников жителя Британии хорошенько поволноваться.
Поход в таллиннский ночной клуб заставил родственников жителя Британии хорошенько поволноваться. Фото: Madis Sinivee/Kuvatõmmis Facebookist/Elu24 kollaaž

«Брат моей супруги пропал в Таллинне», - написал расстроенный британец в социальных сетях в минувшие выходные. К счастью, беспокоиться не стоило - просто клубная ночь 27-летнего англичанина немного вышла из-под контроля.

Бенджамин, живущий в Великобритании, в воскресенье вечером в Фейсбук-сообществе Expacts in Tallinn, Estonia написал, что брат его супруги пропал в эстонской столице, пишет Elu24

«27-летний Ник из Лондона. Он был одет в зелено-белую рубашку. Последний раз его видели в 1:30 утра в ночном клубе Hollywood, - описал Бенджамин своего родственника. - Мы очень волнуемся! Его телефон выключен, и никто его не видел».

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх