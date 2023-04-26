Ночные приключения англичанина в Таллинне закончились шоком для его близких. Вся семья потрясена

Бенджамин, живущий в Великобритании, в воскресенье вечером в Фейсбук-сообществе Expacts in Tallinn, Estonia написал, что брат его супруги пропал в эстонской столице, пишет Elu24 .

«27-летний Ник из Лондона. Он был одет в зелено-белую рубашку. Последний раз его видели в 1:30 утра в ночном клубе Hollywood, - описал Бенджамин своего родственника. - Мы очень волнуемся! Его телефон выключен, и никто его не видел».