Ночные приключения англичанина в Таллинне закончились шоком для его близких. Вся семья потрясена

«Брат моей супруги пропал в Таллинне», - написал расстроенный британец в социальных сетях в минувшие выходные. К счастью, беспокоиться не стоило - просто клубная ночь 27-летнего англичанина немного вышла из-под контроля.
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Бенджамин, живущий в Великобритании, в воскресенье вечером в Фейсбук-сообществе Expacts in Tallinn, Estonia написал, что брат его супруги пропал в эстонской столице, пишет Elu24.