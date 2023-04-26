Будет крематорий: стало известно, кто и с какой целью купил замок Пугачевой и Галкина

Российский шоумен Стас Барецкий купил легендарный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

По словам нового владельца, которого цитирует «Говорит Москва», сделка уже состоялась. Он добавляет, что детали обсуждались долго в Израиле и Прибалтике.

Барецкий планирует открыть в замке самый большой крематорий в Европе.

«Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире. К нему морг, будут у нас определённые зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут», - рассказывает бизнесмен.

Сумма сделки составила около 5 миллионов долларов.