Будет крематорий: стало известно, кто и с какой целью купил замок Пугачевой и Галкина

Российский шоумен Стас Барецкий купил легендарный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
По словам нового владельца, которого цитирует «Говорит Москва», сделка уже состоялась. Он добавляет, что детали обсуждались долго в Израиле и Прибалтике.
Барецкий планирует открыть в замке самый большой крематорий в Европе.
«Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире. К нему морг, будут у нас определённые зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут», - рассказывает бизнесмен.
Сумма сделки составила около 5 миллионов долларов.
«Ещё когда она об этом заявила, я начал суетиться по поводу покупки. Потому что мне это место нравится, вообще замок хороший. Со своими компаньонами взяли. Я предложил, идея им понравилась. Конечно, эти деньги из кармана я не вынул. Если нужна точная сумма, то 450 миллионов, плюс-минус», - поделился бизнесмен.