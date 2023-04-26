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Будет крематорий: стало известно, кто и с какой целью купил замок Пугачевой и Галкина

Limon.ee
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Шоумен Стас Барецкий в красном пиджаке.
Шоумен Стас Барецкий в красном пиджаке. Фото: RUSLAN SHAMUKOV

Российский шоумен купил замок Пугачевой для, мягко говоря, очень необычных задач, пишет «Главред».

Российский шоумен Стас Барецкий купил легендарный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

По словам нового владельца, которого цитирует «Говорит Москва», сделка уже состоялась. Он добавляет, что детали обсуждались долго в Израиле и Прибалтике.

Барецкий планирует открыть в замке самый большой крематорий в Европе.

«Переговоры шли тяжело. Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всём мире. К нему морг, будут у нас определённые зоны, какие-то магазины ритуальные, склады будут», - рассказывает бизнесмен.

Сумма сделки составила около  5 миллионов долларов.

«Ещё когда она об этом заявила, я начал суетиться по поводу покупки. Потому что мне это место нравится, вообще замок хороший. Со своими компаньонами взяли. Я предложил, идея им понравилась. Конечно, эти деньги из кармана я не вынул. Если нужна точная сумма, то 450 миллионов, плюс-минус», - поделился бизнесмен.

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