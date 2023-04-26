Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы: приметы, которые приносят беду

Кладбище - довольно особенное место, а про плохие приметы на кладбище ходит масса историй рассказов. О том, как правильно вести себя на кладбище - читайте далее.

Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы - одно из главных правил

Давние приметы передаются украинцами из поколения в поколение. Многие из них касаются кладбища и поведения на нем. Например, согласно примете - на кладбище лучше не смотреть и не оборачиваться взглядом на чужие могилы, потому что это может привести к «приглашению» усопших к себе домой. Всё дело в том, что покойные души не ваших родных могут вести себя неспокойно.

Почему нельзя оборачиваться на кладбище - главный запрет

Одним из самых давних и главных запретов является исключение оборачивания на кладбище. Нельзя ни смотреть назад, ни оборачиваться всем телом, ни возвращаться за чем-то.

Эта приметы гласит о том, что уходить с кладбища нужно не оборачиваясь для того, чтобы не забрать с собой домой тяжелую энергетику, беды и горести покойных людей. Главное - не оборачиваться даже тогда, когда вам послышалось, что кто-то зовет.

Что нужно говорить когда уходишь с кладбища - как защитить себя и своих близких

Многие люди привыкли на кладбище разговаривать с душей своего близкого покойного человека, однако мало кто знает, что важно правильно прощаться, когда вы уже готовы покинуть кладбище.