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Почему 27 апреля нельзя измерять свой рост: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
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Фото: Томас Хуйк

Что нельзя делать 27 апреля. Приметы и все важные запреты в этот день, которые нельзя нарушать, пишет «Главред».

В этот день молятся об излечении от болезней, в том числе и серьезных, хронических, сложно поддающихся лечению.

Также в этот день принято просить успех на работе, о деньгах, финансовом благополучии.

Хозяйки обязательно 27 апреля меняли постельное белье. Верили, что это к череде благоприятных событий в жизни.

Что нельзя делать 27 апреля

  • Нельзя 27 апреля работать допоздна, а также много работать. Такое поведение может принести неудачи в профессиональной деятельности.
  • Нельзя 27 апреля ломать ветки калины и рябины. Верили, что ждать зубной боли.
  • Нельзя 27 апреля измерять свой рост и параметры фигуры. Верили, что могут возникнуть проблемы со здоровьем.
  • Нельзя 27 апреля давать взаймы. Верили, что долг не смогут вернуть.

Приметы на 27 апреля

  • Если несколько дней дует южный ветер, то будет дождь.
  • Если днем ясно, а к вечеру тучи сгущаются, то к перемене погоды.
  • Если пчела возле лица кружится, то ожидать хорошие новости.
  • Если солнце светит сквозь облака, то к грозе.
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