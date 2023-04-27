Гороскоп на 27 апреля 2023: Овнам – романтика, Скорпионам – много работы

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 27 апреля показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на четверг.

Овен

Все заметят, насколько вы привлекательны, красноречивы и очаровательны. Это отличное время, чтобы пригласить друзей или пойти с ними куда-нибудь. Романтика должна пройти особенно хорошо. В ходе ваших бесед вы можете узнать интересную и полезную информацию, которая пробудит в вас новые интересы и, возможно, новые возможности. Держитесь за них и делайте следующие шаги.

Телец

Независимо от того, артистичны вы или нет, вдохновение для музыки, рисования, письма или других творческих проектов может прийти к вам быстро и внезапно. Запишите свои идеи. Их может быть так много, что вы не сможете запомнить их все. Вы обязательно захотите использовать их позже. По крайней мере, можно было бы создать новое коммерческое предприятие с партнером. Делайте заметки и проводите исследования.

Близнецы

В групповой деятельности может участвовать несколько человек, в том числе несколько близких друзей, которые разделяют ваши интеллектуальные, философские или духовные интересы. Романтический партнер может принять участие в этом событии вместе с вами. Разговор, вероятно, будет настолько стимулирующим, что ваш разум может закружиться. Вам захочется проветрить голову, чтобы вы могли уснуть.

Рак