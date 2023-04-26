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Двойник Ким Кардашьян умерла в 34 года после неудачной пластической операции

Limon.ee
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Причиной смерти Кристины Эштен Гуркани стал обширный инфаркт. В последние минуты жизни с ней были родные, пишет украинское издание Focus.ua

34-летняя американская модель OnlyFans и двойник Ким Кардашьян Кристина Эштен Гуркани, известная под ником Ashten G, скончалась в больнице 20 апреля от обширного инфаркта после пластической операции, сообщают западные СМИ.

О смерти звезды сообщила ее семья, создавшая страницу GoFundMe для сбора пожертвований на похороны дочери. Страница содержит длинное заявление, в котором выражается шок и боль близких, а также краткий отчет о моментах, предшествовавших смерти Кристины.

«С глубокой скорбью и безмерно тяжелым, разбитым сердцем мы должны разделить самую сокрушительную, прискорбную и неожиданную кончину нашей прекрасной, любимой дочери и сестры Кристины Эштен Гуркани», - написала ее семья.

По словам родственников, в 4:30 утра им позвонили из больницы и сообщили, что состояние Кристины начало стремительно ухудшаться. Они пережили настоящий кошмар, наблюдая, как она умирала от остановки сердца.

По состоянию на полдень 26 апреля GoFundMe собрал 3 540 долларов из необходимых 40 тысяч.

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