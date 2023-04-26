Врач предупредил об опасной ошибке при приготовлении шашлыка

По словам врача, в обугленной корочке, которая появляется, когда мясо жарят на мангале, сковороде или гриле, содержатся опасные для здоровья вещества. «В корочке образуются гетероциклические ароматические амины и полициклические ароматические углеводороды, которые являются известными канцерогенами», — объяснил Броули. При употребление таких соединений растет вероятность заболеть раком.

Онколог добавил, что обугленная корочка делает потенциально опасным любое мясо, в том числе рыбу и курятину, которые обычно считаются диетическими и более полезными. По его словам, это не означает, что люди должны исключить из рациона шашлык. Вместо этого он посоветовал тщательно следить за степенью прожарки мяса и не допускать появления обугленной корочки.