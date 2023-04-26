Грядущим летом Таллинн после шестилетнего перерыва вновь окрасится в цвета радуги, потому что Эстония готовится принять у себя гей-парад, который традиционно привлечет в страну ЛГБТ-туристов со всей Европы. Где и когда состоится большой концерт в честь открытия, и в какой день в Старом городе пройдет грандиозное радужное шествие, - узнаете в нашем материале.
СЧАСТЬЕ ЕСТЬ! ⟩ Столицу Эстонии накроет радужной волной: гей-парад торжественно стартует в Пыхья-Таллинне
Организаторы фестиваля Baltic Pride 2023 и ЛГБТ-активисты не могут описать словами те радостные эмоции и чувства, переполняющие их, потому что они ждали этого шесть лет. За 16 лет подобный парад будет проходить в Таллинне лишь в третий раз. В прошлый раз эстонская столица принимала у себя гей-парад летом 2017 года. Тогда, помимо сотен гостей из других стран Европы, в нем активно участвовали геи и лесбиянки из России, чтобы еще раз заявить о нарушении своих прав в этой стране.
Смотрите, как это было в 2017 году: Фото и видео: самые яркие участники гей-парада в Таллинне
В этом году для проведения фестиваля ЛГБТ-культуры и самого гей-парада выбрана первая неделя июня. Различные культурно-развлекательные мероприятия пройдут в эстонской столице с 6 по 11 июня. Главное радужное шествие в Старом городе запланировано на 10-е число. А торжественное открытие недели гей-мероприятий состоится в Пыхья-Таллинне 6 июня, по адресу Теллискиви, 60а, где пройдет первый большой концерт. Открытие фестиваля поддерживают Fotografiska и Департамент социального страхования.
Baltic Pride 2023, с девизом - «Один за всех и все за равенство», пройдет в этом году под знаменем солидарности и интерсекциональности*, что означает следующее: ЛГБТ+ сообщество не будет одиноким на прайде.
Полная программа гей-недели в Таллинне:
6 июня
Открытие и гала-вечер «Радужные герои»
Начало: 18:00
Адрес: Таллинн, Теллискиви 60а-8
На открытии Baltic Pride мы отметим тех, кто поддерживает ЛГБТ+ людей как словом, так и делом, объявив радужных героев 2023 года.
Номинации на звание «Радужный герой» принимаются до конца апреля, а подробнее вы можете прочитать здесь.
Эстонская артистка Kaisa Ling Thing выступит на открытии Baltic Pirde.
7 июня
Soo-soh: вечеринка в честь годовщины ассоциации транс-людей в Эстонии
Начало: 20:00
Адрес: Тулика 9/11, Таллинн
8 июня
«От "не таких" до ЛГБТ-активизма. Истории жизни сексуальных меньшинств в Эстонии в XX веке»
Время: 17:00
Адрес: Тоомпеа, 8Б, Таллинн
Открытие выставки «От "не таких" до ЛГБТ-активизма. Истории жизни сексуальных меньшинств в Эстонии в XX веке» в музее Vabamu.
Что делали с представителями сексуальных меньшинств во время Второй мировой войны? Как и где обсуждалась гомосексуальность в советской Эстонии? Что привело к декриминализации гомосексуальных отношений? Какую роль играл брак в жизни гомосексуальных людей в советское время и сегодня?
Аудиогид на эстонском, английском и русском языках расскажет истории сексуальных меньшинств начиная с тех времен, когда их называли «не такими», до ЛГБТ-активизма сегодня.
9 июня
Городской тур
Время: 18:00
Место: Таллинн, улица Виру
Таллинн - город с богатой ЛГБТ+ историей, которая только в последние годы стала изучаться более детально.
Исследователи истории ЛГБТ+ Сара Аруметса и Таави Коппель проведут для вас путешествие по Старому городу и расскажут различные истории о Таллинне и его местных ЛГБТ-сообществах за последние 300 лет.
Среди прочего, гости экскурсии получат ответы на следующие животрепещущие вопросы: что думала церковь в 17 веке о внесении изменений в свидетельство о рождении? Как и где в Таллинне в то время можно было найти партнера для сексуальных утех?
Также в ходе экскурсии гиды вспомнят и о легендарных гей-барах в Таллинне на улице Сауна.
10 июня
Радужное шествие
Время: 13:00
Место: Харью, 38, Таллинн
10 июня в рамках Baltic Pride 2023 состоится самое ожидаемое событие, объединяющее ЛГБТ+ людей и их сторонников - радужное шествие.
Народ начнет собираться в Таллинне на улице Харью в 13:00, а завершится на фестивале Таллиннского городского пространства, бульвар Рявала.
На фестивале городского пространства будет организована концерт-пикник-вечеринка, а затем ночные танцы в баре Sveta.
11 июня
Городской тур
Время: 13:00
Место: Таллинн, улица Виру
Таллинн - город с богатой ЛГБТ+ историей, которая только в последние годы стала изучаться более детально.
Исследователи истории ЛГБТ+ Сара Аруметса и Таави Коппель проведут для вас путешествие по Старому городу и расскажут различные истории о Таллинне и его местных ЛГБТ-сообществах за последние 300 лет.
Среди прочего, гости экскурсии получат ответы на следующие животрепещущие вопросы: что думала церковь в 17 веке о внесении изменений в свидетельство о рождении? Как и где в Таллинне в то время можно было найти партнера для сексуальных утех?
Также в ходе экскурсии гиды вспомнят и о легендарных гей-барах в Таллинне на улице Сауна.
11 июня
Встреча с гей-священником Патриком Тиайненом
Время: 14:00
Место: X Baar, Команданди-теэ, 2, Таллинн
Справка:
Интерсекциональность - это исследование пересечения различных форм или систем угнетения, доминирования или дискриминации.
Радуга - это олицетворение всех красок жизни. Радуга символизирует преображение, небесную славу, трон бога Неба, встречу Неба с Землей, мост или границу между мирами. Во многих культурах она являлась знаком бесконечного милосердия Бога и его любви к людям.