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СЧАСТЬЕ ЕСТЬ! ⟩ Столицу Эстонии накроет радужной волной: гей-парад торжественно стартует в Пыхья-Таллинне

Limon.ee
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Гей-парад. Снимок иллюстративный.
Гей-парад. Снимок иллюстративный. Фото: Carlos Pereira M/Shutterstock

Грядущим летом Таллинн после шестилетнего перерыва вновь окрасится в цвета радуги, потому что Эстония готовится принять у себя гей-парад, который традиционно привлечет в страну ЛГБТ-туристов со всей Европы. Где и когда состоится большой концерт в честь открытия, и в какой день в Старом городе пройдет грандиозное радужное шествие, - узнаете в нашем материале. 

Организаторы фестиваля Baltic Pride 2023 и ЛГБТ-активисты не могут описать словами те радостные эмоции и чувства, переполняющие их, потому что они ждали этого шесть лет. За 16 лет подобный парад будет проходить в Таллинне лишь в третий раз. В прошлый раз эстонская столица принимала у себя гей-парад летом 2017 года. Тогда, помимо сотен гостей из других стран Европы, в нем активно участвовали геи и лесбиянки из России, чтобы еще раз заявить о нарушении своих прав в этой стране. 

Смотрите, как это было в 2017 году: Фото и видео: самые яркие участники гей-парада в Таллинне

В этом году для проведения фестиваля ЛГБТ-культуры и самого гей-парада выбрана первая неделя июня. Различные культурно-развлекательные мероприятия пройдут в эстонской столице с 6 по 11 июня. Главное радужное шествие в Старом городе запланировано на 10-е число. А торжественное открытие недели гей-мероприятий состоится в Пыхья-Таллинне 6 июня, по адресу Теллискиви, 60а, где пройдет первый большой концерт. Открытие фестиваля поддерживают Fotografiska и Департамент социального страхования. 

Baltic Pride 2023, с девизом - «Один за всех и все за равенство», пройдет в этом году под знаменем солидарности и интерсекциональности*, что означает следующее: ЛГБТ+ сообщество не будет одиноким на прайде.
 

Гей-парад
Гей-парад Фото: lazyllama/Shutterstock

Полная программа гей-недели в Таллинне: 

6 июня

Открытие и гала-вечер «Радужные герои»

Начало: 18:00

Адрес: Таллинн, Теллискиви 60а-8

На открытии Baltic Pride мы отметим тех, кто поддерживает ЛГБТ+ людей как словом, так и делом, объявив радужных героев 2023 года.

Номинации на звание «Радужный герой» принимаются до конца апреля, а подробнее вы можете прочитать здесь.

Эстонская артистка Kaisa Ling Thing выступит на открытии Baltic Pirde. 

7 июня

Soo-soh: вечеринка в честь годовщины ассоциации транс-людей в Эстонии

Начало: 20:00

Адрес: Тулика 9/11, Таллинн

8 июня 

«От "не таких" до ЛГБТ-активизма. Истории жизни сексуальных меньшинств в Эстонии в XX веке»

Время: 17:00

Адрес: Тоомпеа, 8Б, Таллинн

Открытие выставки «От "не таких" до ЛГБТ-активизма. Истории жизни сексуальных меньшинств в Эстонии в XX веке» в музее Vabamu. 

Что делали с представителями сексуальных меньшинств во время Второй мировой войны? Как и где обсуждалась гомосексуальность в советской Эстонии? Что привело к декриминализации гомосексуальных отношений? Какую роль играл брак в жизни гомосексуальных людей в советское время и сегодня?

Аудиогид на эстонском, английском и русском языках расскажет истории сексуальных меньшинств начиная с тех времен, когда их называли «не такими», до ЛГБТ-активизма сегодня. 

9 июня 

Городской тур 

Время: 18:00

Место: Таллинн, улица Виру

Здесь раньше находился легендарный гей-клуб Angel на улице Сауна в Таллинне
Здесь раньше находился легендарный гей-клуб Angel на улице Сауна в Таллинне Фото: Liis Treimann

Таллинн - город с богатой ЛГБТ+ историей, которая только в последние годы стала изучаться более детально.

Исследователи истории ЛГБТ+ Сара Аруметса и Таави Коппель проведут для вас путешествие по Старому городу и расскажут различные истории о Таллинне и его местных ЛГБТ-сообществах за последние 300 лет.

Среди прочего, гости экскурсии получат ответы на следующие животрепещущие вопросы: что думала церковь в 17 веке о внесении изменений в свидетельство о рождении? Как и где в Таллинне в то время можно было найти партнера для сексуальных утех? 

Также в ходе экскурсии гиды вспомнят и о легендарных гей-барах в Таллинне на улице Сауна. 

10 июня 

Радужное шествие 

Время: 13:00

Место: Харью, 38, Таллинн 

10 июня в рамках Baltic Pride 2023 состоится самое ожидаемое событие, объединяющее ЛГБТ+ людей и их сторонников - радужное шествие.

Народ начнет собираться в Таллинне на улице Харью в 13:00, а завершится на фестивале Таллиннского городского пространства, бульвар Рявала. 

На фестивале городского пространства будет организована концерт-пикник-вечеринка, а затем ночные танцы в баре Sveta. 

11 июня 

Городской тур

Время: 13:00

Место: Таллинн, улица Виру

Таллинн - город с богатой ЛГБТ+ историей, которая только в последние годы стала изучаться более детально.

Исследователи истории ЛГБТ+ Сара Аруметса и Таави Коппель проведут для вас путешествие по Старому городу и расскажут различные истории о Таллинне и его местных ЛГБТ-сообществах за последние 300 лет.

Среди прочего, гости экскурсии получат ответы на следующие животрепещущие вопросы: что думала церковь в 17 веке о внесении изменений в свидетельство о рождении? Как и где в Таллинне в то время можно было найти партнера для сексуальных утех?

Также в ходе экскурсии гиды вспомнят и о легендарных гей-барах в Таллинне на улице Сауна.

11 июня

Встреча с гей-священником Патриком Тиайненом 

Время: 14:00

Место: X Baar, Команданди-теэ, 2, Таллинн 

Справка:

Интерсекциональность - это исследование пересечения различных форм или систем угнетения, доминирования или дискриминации.

Радуга - это олицетворение всех красок жизни. Радуга символизирует преображение, небесную славу, трон бога Неба, встречу Неба с Землей, мост или границу между мирами. Во многих культурах она являлась знаком бесконечного милосердия Бога и его любви к людям.

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