СЧАСТЬЕ ЕСТЬ! ⟩ Столицу Эстонии накроет радужной волной: гей-парад торжественно стартует в Пыхья-Таллинне

Организаторы фестиваля Baltic Pride 2023 и ЛГБТ-активисты не могут описать словами те радостные эмоции и чувства, переполняющие их, потому что они ждали этого шесть лет. За 16 лет подобный парад будет проходить в Таллинне лишь в третий раз. В прошлый раз эстонская столица принимала у себя гей-парад летом 2017 года. Тогда, помимо сотен гостей из других стран Европы, в нем активно участвовали геи и лесбиянки из России, чтобы еще раз заявить о нарушении своих прав в этой стране.

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В этом году для проведения фестиваля ЛГБТ-культуры и самого гей-парада выбрана первая неделя июня. Различные культурно-развлекательные мероприятия пройдут в эстонской столице с 6 по 11 июня. Главное радужное шествие в Старом городе запланировано на 10-е число. А торжественное открытие недели гей-мероприятий состоится в Пыхья-Таллинне 6 июня, по адресу Теллискиви, 60а, где пройдет первый большой концерт. Открытие фестиваля поддерживают Fotografiska и Департамент социального страхования.

Baltic Pride 2023, с девизом - «Один за всех и все за равенство», пройдет в этом году под знаменем солидарности и интерсекциональности*, что означает следующее: ЛГБТ+ сообщество не будет одиноким на прайде.



Гей-парад Фото: lazyllama/Shutterstock

Полная программа гей-недели в Таллинне:

6 июня

Открытие и гала-вечер «Радужные герои»

Начало: 18:00

Адрес: Таллинн, Теллискиви 60а-8