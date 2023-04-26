ФОТО ⟩ Кая Каллас поделилась откровенными фото из Украины: «Места, которые разбивают сердце»

Первым зарубежным визитом Каи Каллас в качестве главы нового правительства стал визит в Украину. По словам Каллас, она отправилась в Украину, чтобы продемонстрировать веру эстонского правительства и народа, а также выразить поддержку украинскому народу.

Премьер-министр также делится фотографиями из своего зарубежного визита в социальных сетях. «За два года многое может измениться, но люди остаются прежними», - сказал Каллас, говоря о своей встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Когда мы впервые встретились с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем два года назад в кабинете министров прямо здесь, в центре Киева, в отличие от нынешней встречи, мы не были окружены штабелями мешков с песком, движение не было закрыто по соображениям безопасности, и мы вошли через главную дверь, а не через боковую. Однако премьер-министру Шмыгалю удается сохранять спокойствие и сердечность, несмотря на военную атмосферу», - сказала Кая Каллас, поделившись фотографиями с заседания.

В Украине Премьер-министр Кая Каллас также посетила Бучу и поселок Бородянку. «Места, которые разбивают сердце», – написала она под откровенными фотографиями.