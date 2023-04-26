«Откуда была взята эта цифра в 400 человек?»: представитель профсоюза говорит, что число сокращений в Tallink не соответствует действительности

Судоходный концерн Tallink проинформировал эстонские и латвийские профсоюзы и кассы по безработице о плане коллективных увольнений: всего Tallink Grupp проинформировал о возможном увольнении четырехсот морских работников в дочернем предприятии группы Hansaliin OÜ и в Латвии ста морских работников в дочернем предприятии группы Tallink Latvija.

Причина, по которой Tallink Group приняла это решение, - истечение срока долгосрочной аренды двух судов: Isabelle и Star.

Увольнения проводятся с целью оптимизации морской рабочей силы в обеих странах в связи с долгосрочными чартерами судов Isabelle и Star. Поскольку суда сданы в аренду на несколько лет без экипажа, а несколько судов группы также сданы в аренду уже некоторое время, предприятие не сможет в ближайшее время предложить всем сотрудникам компании тот же объем работы.

Однако Юри Лембер, председатель правления Независимого профсоюза моряков Эстонии, сказал программе, что такая цифра непонятна.

«Было известно, что суда были отданы, но я сразу скажу, что тот факт, что Tallink назвал такую большую цифру, у меня и всех сотрудников до сих пор вызывает недоумение, откуда взяться этим 407 работникам с эстонской стороны? Мы уже два дня проводим расчеты, и те суда, которые еще есть, - это максимум 200 сокращений».

«Что именно это значит?» спрашивает ведущий Таави Либе. «Откуда взялось число 400?».

«Они не объяснили нам этого, они только прислали нам количество постов, и у нас есть две недели, чтобы проконсультироваться с ними», - говорит Лембер. «Поэтому мы отправим им вопросы после анализа, который мы провели вчера, и спросим их, есть ли у них планы снять еще какие-либо суда с маршрута, потому что с теми судами, которые у них есть, им нужно, по крайней мере, около 1050 персонала, не считая резерва».

«Я могу с уверенностью подтвердить, что не может быть и речи о сокращении 400 человек, если только не будут отданы и другие суда», - говорит Лембер.

«Может быть, кто-то просто ошибся в цифрах?» - спрашивает ведущий Кирке Эрт.