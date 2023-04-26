Бьет – значит любит? Что мешает выйти из абьюзивных отношений

Чувство вины и стыда

Многие люди, находясь в абьюзивных отношениях, считают, что они сами во всём виноваты. Они могут думать, что не достаточно уважают партнёра или не уделяют ему достаточно внимания. Эти чувства могут быть настолько сильными, что будут мешать уйти из отношений.

Страх

Люди боятся того, что произойдет после окончания отношений. Они даже могут думать, что партнёр станет еще агрессивнее или начнет преследовать их. В таком состоянии человек может выбрать остаться в опасной ситуации, а не рисковать.

Надежда на изменения

Человек может верить, что если он будет достаточно терпеливым и заботливым, партнёр изменится и станет лучше. Это происходит крайне редко. Чаще со временем ситуация только усугубляется.

Что делать