Какую кофемашину выбрать?

Существует почти столько же кофемашин, сколько различных видов кофейных зерен на полках магазинов. Какую кофеварку выбрать: ручную эспрессо-машину, полностью автоматический аппарат или капсульную кофеварку? Может быть, вам стоит остановиться на классическом френч-прессе или выбрать Chemex, который приобрел популярность в последние годы? Чтобы выбор новой кофемашины не стал для вас стрессом, вот самые популярные варианты. Откройте для себя мир кофе и найдите то, что подходит именно вам!
Капсульные кофеварки
Одним из самых больших преимуществ капсульных кофемашин является их цена, они находятся в гораздо более доступном ценовом диапазоне, чем автоматические эспрессо-машины. В то же время, они производят кофейные напитки вполне сопоставимого качества.
Одной из лучших по соотношению цена-качество является капсульная кофеварка Nespresso. Nespresso готовит вкусный и ароматный эспрессо, с которого можно начать утро или использовать для приготовления других кофейных напитков. Благодаря превосходному кофе Nespresso стал фаворитом среди многих кофейных гурманов. Помимо великолепного вкуса кофе, капсульная кофеварка Nespresso, как и другие, очень проста в обслуживании и не требует постоянных программ очистки.
Недостатком капсульной кофемашины является высокая цена кофе. Капсульная кофеварка готовит более дорогой кофе, чем другие кофемашины, и требует специальных капсул. Тем не менее, это идеальный выбор для небольшого офиса или апартаментов.
Полностью автоматические эспрессо-машины
Этот тип кофеварки нравится всем, кто любит удобство. Она очень проста в использовании, особенно когда в резервуаре для жидкости много воды, а в кофемашине нет недостатка в кофейных зернах. Одним движением вы можете приготовить чашку кофе, идеально подходящую для начала вашего утра.
Простым нажатием кнопки вы можете приготовить разнообразные напитки - от эспрессо до капучино и кофе-латте. Независимо от того, что вы предпочитаете, полностью автоматические кофемашины приготовят ваш любимый кофейный напиток со взбитым молоком.
Недостатком этого типа кофеварок является относительно высокая цена, а также регулярное обслуживание, которое включает в себя как очистку от накипи, так и общую чистку.
Кофейник мока Moka, Chemex и френч-прессы
Наконец, мы представляем максимально ручные кофеварки и кофейники. Если несколько десятилетий назад эстонцы в основном пользовались фильтровыми кофеварками, то сегодня им на смену пришли гораздо более удобные решения. Но в то же время до сих пор есть люди, предпочитающие по утрам кофе Chemex или традиционный кофейник moka.
И кофейники moka, и Chemex, и френч-пресс отличаются насыщенным кофейным вкусом и ароматом. Все они могут приготовить кофе, который не теряет аромата и вкуса, поскольку кофейные масла хорошо впитываются в воду при заваривании, создавая небывалые вкусовые ощущения. Можно сказать, что эти способы приготовления кофе - для истинных гурманов.
Если вам нравятся этапы приготовления кофе, то использование этих кофейников не составит для вас труда. Но если вы хотите быстро и легко получить свой утренний напиток и пить его из любимой чашки, вам стоит дважды подумать, прежде чем покупать один из этих вариантов, потому что варка кофе требует времени. Каким бы ни был ваш выбор, вы можете приобрести разнообразные кофеварки в интернет-магазинах Kaup24 и Hansapost. Кофеварка - это также отличный подарок для мамы или папы.