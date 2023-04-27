Какую кофемашину выбрать?

Капсульные кофеварки

Одним из самых больших преимуществ капсульных кофемашин является их цена, они находятся в гораздо более доступном ценовом диапазоне, чем автоматические эспрессо-машины. В то же время, они производят кофейные напитки вполне сопоставимого качества.

Одной из лучших по соотношению цена-качество является капсульная кофеварка Nespresso. Nespresso готовит вкусный и ароматный эспрессо, с которого можно начать утро или использовать для приготовления других кофейных напитков. Благодаря превосходному кофе Nespresso стал фаворитом среди многих кофейных гурманов. Помимо великолепного вкуса кофе, капсульная кофеварка Nespresso, как и другие, очень проста в обслуживании и не требует постоянных программ очистки.

Недостатком капсульной кофемашины является высокая цена кофе. Капсульная кофеварка готовит более дорогой кофе, чем другие кофемашины, и требует специальных капсул. Тем не менее, это идеальный выбор для небольшого офиса или апартаментов.

Полностью автоматические эспрессо-машины

Этот тип кофеварки нравится всем, кто любит удобство. Она очень проста в использовании, особенно когда в резервуаре для жидкости много воды, а в кофемашине нет недостатка в кофейных зернах. Одним движением вы можете приготовить чашку кофе, идеально подходящую для начала вашего утра.

Простым нажатием кнопки вы можете приготовить разнообразные напитки - от эспрессо до капучино и кофе-латте. Независимо от того, что вы предпочитаете, полностью автоматические кофемашины приготовят ваш любимый кофейный напиток со взбитым молоком.