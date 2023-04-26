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Почему 26 апреля нельзя надевать синие вещи: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Neirfy/Shutterstock

Что нельзя делать 26 апреля. Все важные приметы, которые никогда не нарушали, пишет «Главред».

Хозяйки в этот день обязательно готовили вкусный зеленый борщ, салаты и щи.

Принято было убирать в доме и наводить порядки. Кто не успел вымыть окна до Пасхи, прекрасный день для уборки.

Что нельзя делать 26 апреля

  • Нельзя оказывать излишнее внимание противоположному полу. Тот, кто ослушается запрета, будет страдать от неразделенной любви.
  • Нельзя 26 апреля пить воду из-под крана. В противном случае жизнь может нанести серьёзны удары.
  • Нельзя отправляться в дальнюю поездку. Считается, что 26 апреля в пути может произойти нечто непредвиденное.
  • Нельзя 26 апреля одеваться в черное, синее и темное. Наши предки верили, что таким внешним видом можно привлечь внимание нечисти.

Приметы на 26 апреля

  • Если идет дождь, то первые дни мая будут дождливыми и пасмурными.
  • Если день теплый и солнечный, то год будет урожайным.
  • Если верба зацвела, то ждать теплой погоды.
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