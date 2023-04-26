Гороскоп на 26 апреля 2023: Рыбам - долгожданный успех, Ракам – финансовый вопрос

Овен

Это момент, когда нужно начать творить в своей жизни и перестать бояться отсутствия таланта. Кто скажет, что такое талант? А в романтическом аспекте любовь всей вашей жизни может быть прямо перед вами. Попробуйте оторваться от любовных романов и осмотреться. Идеальным партнером может быть любой из окружения вашей повседневной жизни. Вы просто должны позволить себе увидеть его.

Телец

Возможно, вы немного растерянны в своем профессиональном направлении. Ваша мотивация исчезла без предупреждения. Что случилось? Возможно, вам нужно включиться в проекты, имеющие более всеобщий резонанс. Проекты узкой направленности, которые касаются только ваших интересов, больше не привлекают вашего внимания.

Близнецы

Возможно, вы видите миражи, особенно в окружающей вас среде. У вас может сложиться впечатление, что люди лгут вам или что-то скрывают от вас. Или, может быть, вы и есть тот, кто лжет об определенных вещах или скрывает то, что делает. Почему вы все так усложняете? Не бойтесь выражать свои чувства.

Рак