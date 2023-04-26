В самом сердце Таллинна, рядом с Ратушной площадью, поставили скульптурное изображение одного из символов города - трубочиста. Автор - знаменитый эстонский скульптор Тауно Кангро. Скульптура стала подарком жителям Таллинна от заведения Kofeman.
ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Что это? Новая скульптура рядом с Ратушной площадью в Таллинне вызывает умиление прохожих
Трубочисты играли важную роль в Таллинне в течение нескольких веков. Они были не только профессионалами в своей области, но и социальными лидерами, которые заботились о благосостоянии городского сообщества.
Теперь у таллиннцев появился свой «карманный» трубочист, маленький любитель кофе, который восседает на постаменте с чашечкой бодрящего напитка в левой руке и шляпой в правой, а в массы несет философию свершения добрых дел.
«Лишних памтяников не бывает, подумала я и поставила... Правда, пройдя через долгие бюрократические процедуры», - начала Анастасия Лаврухина, владелица Kofeman. «Таллинн - европейский лидер по потреблению кофе, здесь даже проходят целые кофейные фестивали. Я решила сделать таллиннцам подарок, за их признание и искреннюю любовь к моему маленькому кафе, а выразить свою благодарность захотелось таким вот способом», - рассказывает Анастасия. Для реализации своей идеи она привлекла знаменитого эстонского скульптора Тауно Кангро, чтобы тот в бронзе отлил старичка-кофемана.
У статуи есть табличка, на которой написано «Посвящается таллиннцам, которые любят хороший кофе».
Трубочист в данном случае несет определенную миссию: в его шляпу каждый, у кого есть желание, может бросить монетку на кофе тому, кто не может оплатить его сам. Бывают дни, когда такая мелочь, как чашечка кофе может приободрить и поднять настроение, поэтому нуждающийся смело может позаимствовать пару монет у старичка.
«У нас уже есть в Таллинне большой молодой трубочист неподалеку от кинотеатра «Сыпрус», и надо продолжать создавать такую коллекцию»,- заявил Тауно Кангро.
«Как у хорошего дома есть свой дух, так и у Таллинна есть свой символ - трубочист. Здесь он уже старенький, такой хорошенький, счастливый и улыбающийся, который сидит и пьет лучший кофе в городе, - представил свою работу Тауно Кангро. - Если у тебя такой день, что пара монет тебе будет очень кстати, то, пожалуйста, возьми из шляпы трубочиста, а если у тебя все хорошо и есть возможность - то положи в нее несколько монет: кому-то они очень помогут», - рассказал о концепции скульптуры Кангро.
Он также напоминает: чтобы привлечь в свою жизнь счастье, надо потереть пуговицу трубочиста, и тогда удача точно будет на твоей стороне. Не проходите мимо и замечайте детали вокруг вас!
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