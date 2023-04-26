ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО ⟩ Что это? Новая скульптура рядом с Ратушной площадью в Таллинне вызывает умиление прохожих

«Как у хорошего дома есть свой дух, так и у Таллинна есть свой символ - трубочист. Здесь он уже старенький, такой хорошенький, счастливый и улыбающийся, который сидит и пьет лучший кофе в городе, - представил свою работу Тауно Кангро. - Если у тебя такой день, что пара монет тебе будет очень кстати, то, пожалуйста, возьми из шляпы трубочиста, а если у тебя все хорошо и есть возможность - то положи в нее несколько монет: кому-то они очень помогут», - рассказал о концепции скульптуры Кангро.