СМИ выяснили стоимость родов новой жены Прилучного

Рожать первенца Брутян будет в клиническом госпитале «Лапино». Чтобы маму и новорожденного окружили максимальным вниманием и заботой, Павел выбрал VIP-пакет стоимостью 17 тысяч евро.

Согласно прайсу, роды будут проходят в индивидуальной палате, а сама роженица будет находиться в 3-комнатных апартаментах. В палате есть душ, туалет и необходимое медицинское оборудование. Также в стоимость входит шестиразовое питание, индивидуальная медсестра, круглосуточные осмотры, индивидуальные занятия с доулой и другое.