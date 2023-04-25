РАБОТА МЕЧТЫ ⟩ Летний репортер, мы ждем тебя! Портал Limon.ee ищет нового сотрудника

Есть такая яркая и интересная работа с графиком три месяца через девять – летний репортер главного развлекательного портала Эстонии – Limon.ee. Каждое лето мы принимаем в свой дружный коллектив смелого человека, который интересуется журналистикой, мечтает быть в центре светской жизни, не боится камеры и микрофона, а также смело общается с незнакомыми людьми и готов добывать новости хоть из космоса.
С подходящим кандидатом заключается временный трудовой договор, период работы – с 1 июня по 31 августа 2023 года. Идеально подходит также для студентов или выпускников гимназий. Полный рабочий день. Портал открыт 365 дней в году, рабочие смены могут выпадать на вечернее или ночное время, государственные праздники или выходные дни.
Трудовые обязанности:
- Написание развлекательных материалов и придумывание броских заголовков;
- Перевод новостей с эстонского и английского (другие языки приветствуются);
- Создание эксклюзивного видеоконтента (совместно с фото-и видеооператором);
- Обновление страниц портала в соцсетях;
- Посещение значимых мероприятий, фестивалей и концертов, общение с разными людьми, получение комментариев;
- Другие текущие трудовые обязанности.
Требования к кандидату:
- Возраст от 18 лет;
- Наличие среднего или высшего образования;
- Интерес к журналистике и/или предыдущий опыт работы в СМИ;
- Безупречный русский язык и высокий уровень грамотности;
- Владение эстонским (не ниже уровня B2) и английским (не ниже уровня B1);
- Умение находить общий язык с разными людьми и стрессоустойчивость.
Мы предлагаем:
- Гибкий график работы (в среднем 40 часов в неделю, преимущественно во вторую смену или в выходные дни);
- Спортивную компенсацию;
- Возможность совмещать работу и хобби;
- Небольшой дружный коллектив и персонального ментора;
- Рабочий ноутбук и телефонную компенсацию;
- Несколько дней удаленной работы в месяц;
- Современный офис с многочисленными зонами отдыха, расположенный рядом с автобусным вокзалом в Таллинне.
Присылайте резюме (CV) вместе с сопроводительным письмом не позднее 9 мая руководителю портала Limon.ee Эдгару Гергелю – edgar.gergel@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите ключевые слова Летний репортер. Дополнительные вопросы можно задать по этому же адресу электронной почты.
Конкурс будет завершен досрочно, если удастся найти подходящего кандидата быстрее.
Желаем удачи! До скорой встречи в редакции портала Limon.ee.