РАБОТА МЕЧТЫ ⟩ Летний репортер, мы ждем тебя! Портал Limon.ee ищет нового сотрудника

Есть такая яркая и интересная работа с графиком три месяца через девять – летний репортер главного развлекательного портала Эстонии – Limon.ee. Каждое лето мы принимаем в свой дружный коллектив смелого человека, который интересуется журналистикой, мечтает быть в центре светской жизни, не боится камеры и микрофона, а также смело общается с незнакомыми людьми и готов добывать новости хоть из космоса.