Красота не ограничивается параметрами 90–60–90. Об этом точно знает эстонская модель Виктория Скрынник. В начале апреля она снялась в рекламе бренда нижнего белья BonBon Lingerie. Фотографии вызвали бурные обсуждения: удивительно, но именно женщины критикуют Викторию за смелость раздеваться с фигурой, по их мнению, далекой от идеала. Мужчинам аппетитные формы модели пришлись по вкусу.

Виктория признается, что не всегда была довольна своей фигурой. В ее жизни были и изнурительные диеты, и «те самые» джинсы, которые определяли, каким будет настроение. «Если я в них влезла, то у меня будет прекрасное настроение, если нет – всё – трагедия», – с улыбкой вспоминает Виктория.