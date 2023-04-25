Певицу Наталию Власову ввели в кому: увезли на скорой с корпоратива

Вечером воскресенья Наталия Власова пожаловалась на недомогание во время корпоратива в Москве. На место выехали медики, которые выявили у артистки сердечную недостаточность.
Состояние здоровья 44-летней звезды внезапно ухудшилось. Источник поделился с нами, что певица попала в реанимацию: «Оказывается, у нее давно были проблемы с сердцем, поставили диагноз ишемия. Близких к ней не пускают. Врачи говорят о необходимости медикаментозной комы, но мама Наташи против».
Несколько минут назад стало известно, что Власову ввели в медикаментозную кому. «Ввели в медикаментозную кому в 18:30. В сознание она так и не приходила», – отметил инсайдер в беседе со Sharhit.
24 апреля, стало известно, что накануне во время выступления в одном из московских клубов певица резко почувствовала недомогание. Ей пришлось покинуть сцену, а за кулисами она потеряла сознание. К слову, до выхода к публике Власова жаловалась на самочувствие, но отменять выступление не стала.