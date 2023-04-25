Певицу Наталию Власову ввели в кому: увезли на скорой с корпоратива

Состояние здоровья 44-летней звезды внезапно ухудшилось. Источник поделился с нами, что певица попала в реанимацию: «Оказывается, у нее давно были проблемы с сердцем, поставили диагноз ишемия. Близких к ней не пускают. Врачи говорят о необходимости медикаментозной комы, но мама Наташи против».

Несколько минут назад стало известно, что Власову ввели в медикаментозную кому. «Ввели в медикаментозную кому в 18:30. В сознание она так и не приходила», – отметил инсайдер в беседе со Sharhit.