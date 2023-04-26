Как сейчас выглядит 52-летняя Ума Турман: актриса впервые за долгое время вышла в свет

Актриса побывала на премьере бродвейского шоу Prima Facie в Нью-Йорке и, судя по всему, к пристальному вниманию фотографов не готовилась. Никакого яркого макияжа и открытого секси-платья – Ума подчеркнула естественную красоту неброской помадой и завершила скромный лук маленькой сумочкой Prada Saffiano за какие-то 3500 долларов.

Читатели Daily Mail отметили, что даже спонтанный выход на дорожку 52-летней актрисе удался на славу. «А она вообще стареет?», «Вот бы всем так выглядеть в 52», – восхитились поклонники. «Убила Билла и стала бессмертной», – пошутил остроумный комментатор. Напомним, что Ума, на минуточку, еще и мама троих детей!