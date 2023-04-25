МЫ ПРОВЕРИЛИ ⟩ Действительно ли цены на овощи в таллиннских супермаркетах выше, чем на мясо?

Цены на огурцы варьируются от 2.99 евро (короткие, Rimi) до 4.79 (эстонские Luunja, Rimi). Соответственно, точно такие же в Prisma стоят 5.49 и 4.99 евро. Цены на помидоры в таллиннских супермаркетах нормальные: средняя - около пяти евро или чуть больше.

Стоимость одних и тех же огурцов Luunja в Rimi и Prisma разная Фото: Лиана Турпакова

Рекордсменом по ценам, безусловно, является Stockmann. Самые дорогие помидорки стоят здесь 18.50 за килограмм, а самые дешевые 5.30 за килограмм. И бестселлеры здесь томаты по 5.30 за кило.

Фото: Лиана Турпакова

Да, можно сказать, что цены на овощи почти что догнали цены на мясо, а некоторые и перегнали. Стокмановский мясной отдел, как всегда, поражает изобилием. И цены здесь не слишком отличаются от цен в других магазинах, но, например, шейной свиной карбонат дешевле, чем самые дорогие помидоры.

Мясной прилавок в Stockmann Фото: Лиана Турпакова

Говорят, что подорожала морковка. Да. В «Стокманне» килограммовая упаковка итальянской моркови стоит 3.60 евро. Видимо, за транспортировку и помыв. Потому что наша, грязная и малозатратная в логистике в Prisma стоит 0.69 за килограмм.

Немытая морковка в Prisma Фото: Лиана Турпакова

Самые свежие овощи, как уверяют знатоки гастрономических дел, надо покупать на Центральном рынке. И выбор хороший, и цены умеренные, и покупателей достаточно.

Фото: Лиана Турпакова

В мясном отделе утром вторника было безлюдно. Как мне сказали продавцы, это не время для покупок. Час пик у них наступает в четверг и длится до субботы. Сейчас погода хорошая, спросом пользуется баранина для шашлыков и плова. Традиционно хорошо раскупается говяжья вырезка, чуть хуже свинина. Обратите внимание на цены, они такие же в большинстве своем, как и на огурцы-помидоры.

Мясной отдел на Центральном рынке Фото: Лиана Турпакова

Баранина на Центральном рынке Фото: Лиана Турпакова