Неповторимый аромат и свежесть белью после стирки придадут средства, которые легко и быстро можно сделать дома, пишет «Телепрограмма».
Неожиданный поворот! Аромат свежести без всякой химии и затрат: чем заменить кондиционер для белья – вы удивитесь
Чтобы белье благоухало после стирки, вовсе не обязательно покупать дорогой кондиционер. Придать аромат свежести можно и с помощью простых, незатратных средств.
Одно из них — это микс спирта и эфирных масел. Нужно приготовить раствор — на одну часть эфирного масла девять спирта. Дать ему настояться в течение 72 часов, а после можно добавлять в стиральную машинку при стирке белья. Двух столовых ложек будет достаточно.
Если же вы — любитель цитрусовых ароматов, можно приготовить цитрусовую отдушку для белья. Для этого любой цитрусовый режется кружочками, затем высушивается. После чего нужно сложить высушенные колечки в мешочек из натуральной ткани и положить его в стиральную машинку. Аромат будет держаться несколько дней.
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