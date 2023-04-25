Пять сигналов, что вы неприятны собеседнику

1. Невербальные сигналы

Учитесь читать язык тела. С его помощью можно не только понять отношение собеседника, но и в первую же встречу узнать, что он за человек. Те, кто владеет искусством считывания языка тела в совершенстве, могут раскусить даже самых крепких орешков. Вот, например, признаки того, что визави не настроен с вами общаться, вы не вызываете у него интереса и он не горит желанием увидеться вновь.

Избегает смотреть вам в глаза или даже не делает этого совсем.Сращивает руки на груди.Часто демонстрирует как будто брезгливое выражение лица: кривит губы или нос.Отводит взгляд или склоняет голову в сторону во время общения с вами.Игнорирует ваши вопросы или отвечает односложно.

2. Постоянно отвлекается на телефон

Более красноречивого признака отсутствия интереса к вам у собеседника сложно придумать. Если он нарочито изучает содержимое телефона и явно смотрит на экран чаще, чем в вашу сторону, встречу можно вежливо сворачивать — человеку вы неинтересны и, возможно, неприятны.

3. Не проявляет интереса