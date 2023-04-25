Пять сигналов, что вы неприятны собеседнику

Как понять, что вы не нравитесь собеседнику или даже противны ему? Есть пять ключевых и правдивых сигналов, которые могут свидетельствовать об этом, пишет «Рамблер»
1. Невербальные сигналы
Учитесь читать язык тела. С его помощью можно не только понять отношение собеседника, но и в первую же встречу узнать, что он за человек. Те, кто владеет искусством считывания языка тела в совершенстве, могут раскусить даже самых крепких орешков. Вот, например, признаки того, что визави не настроен с вами общаться, вы не вызываете у него интереса и он не горит желанием увидеться вновь.
Избегает смотреть вам в глаза или даже не делает этого совсем.Сращивает руки на груди.Часто демонстрирует как будто брезгливое выражение лица: кривит губы или нос.Отводит взгляд или склоняет голову в сторону во время общения с вами.Игнорирует ваши вопросы или отвечает односложно.
2. Постоянно отвлекается на телефон
Более красноречивого признака отсутствия интереса к вам у собеседника сложно придумать. Если он нарочито изучает содержимое телефона и явно смотрит на экран чаще, чем в вашу сторону, встречу можно вежливо сворачивать — человеку вы неинтересны и, возможно, неприятны.
3. Не проявляет интереса
Если не видите у собеседника интереса, не стоит сразу паниковать — дайте человеку второй шанс. Попробуйте сменить тему или темп разговора или задайте неожиданный вопрос, чтобы привлечь внимание. Если сценарий встречи не изменится, то делайте выводы: вы человеку неинтересны. Более того, раз он даже не пытается это скрыть, скорее всего вы ему неприятны.
4. Не отвечает на ваши звонки и сообщения
Если знакомый никогда не пишет первым, а ваши сообщения и звонки игнорирует, это означает только одно: вы ему не нравитесь. В таких случаях некоторые начинают анализировать поведение человека, пытаться «залезть в его голову и прочитать мысли», дабы найти оправдание пренебрежению к вам. Это скользкий и неблагодарный путь, который приводит только к разочарованию и напрасной трате времени. Дождитесь, когда человек проявит себя, но сами в данном случае не навязывайтесь.
5. Избегает встреч
Вы общаетесь, но на все предложения увидеться человек отвечает отказом или подтверждает встречу, но не приходит, придумывая нелепые отмазки, делайте выводы: вы для него не имеете никакого значения или даже откровенно не нравитесь. Если до этого между вами были недопонимания или ссора, можно попробовать обсудить это. Но если ничего такого между вами не было, лучше не пытаться понять мотивы поведения человека и переключиться на тех, с кем желание общаться взаимно.