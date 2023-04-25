Сотрудница уволилась с работы из-за неприлично низкой зарплаты. Теперь она получает более 90 тысяч евро в месяц

Фарида Байоуми из США представила на TikTok простые шаги для получения больших доходов каждый месяц. Молодая американка говорит, что теперь она может обеспечить себе безбедное будущее с многочисленными источниками дохода, работая всего 15 часов в неделю, пишет The Sun.

24-летняя Байоуми говорит, что начала свою карьеру еще в университете, когда стала заказывать солнцезащитные очки из Китая и затем перепродавать их по чуть более высокой цене. Теперь ее стратегия распространилась на другие товары, и для их продажи она использует всемирно известную торговую платформу.

Байоуми говорит, что один из самых успешных товаров - ватные палочки, которые она смогла купить очень дешево и выгодно продать в интернет-магазине Amazon. Она рассказывает, что сначала купила 500 пачек ватных палочек и перепродала их через интернет за более высокую сумму в по четыре упаковки. По ее подсчетам, эта схема очень успешна, поскольку она зарабатывает 90 000 евро в месяц только на продаже ватных палочек.

Она рассказывает, что до того, как начала зарабатывать в интернете, работала в компании цифрового маркетинга, где ей платили очень скромную зарплату, от которой в конце месяца ничего не оставалось. Американка вспоминает, что в возрасте 22 лет бросила свою монотонную офисную работу и начала работать фрилансером.

Она поставила себе цель попробовать заработать хорошие деньги в интернете в течение года. Сначала она сосредоточилась на продаже солнцезащитных очков, и после нескольких экспериментов Байоуми наконец начала получать существенный доход. Теперь она часто делится своими советами, ведя курсы по предпринимательству.