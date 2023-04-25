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Сотрудница уволилась с работы из-за неприлично низкой зарплаты. Теперь она получает более 90 тысяч евро в месяц

Как ей это удалось?
Limon.ee
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Девушка на работе. Снимок иллюстративный.
Девушка на работе. Снимок иллюстративный. Фото: DimaBerlin/Shutterstock

Продвинутая бизнесвумен раскрыла секрет заработка более 90 тысяч евро в месяц в интернете. Она всего лишь продает предмет, который есть почти в каждой ванной комнате. Но как она это делает? И что за такая волшебная вещь? Пишет издание Naine.

Фарида Байоуми из США представила на TikTok простые шаги для получения больших доходов каждый месяц. Молодая американка говорит, что теперь она может обеспечить себе безбедное будущее с многочисленными источниками дохода, работая всего 15 часов в неделю, пишет The Sun.

24-летняя Байоуми говорит, что начала свою карьеру еще в университете, когда стала заказывать солнцезащитные очки из Китая и затем перепродавать их по чуть более высокой цене. Теперь ее стратегия распространилась на другие товары, и для их продажи она использует всемирно известную торговую платформу.

Байоуми говорит, что один из самых успешных товаров - ватные палочки, которые она смогла купить очень дешево и выгодно продать в интернет-магазине Amazon. Она рассказывает, что сначала купила 500 пачек ватных палочек и перепродала их через интернет за более высокую сумму в по четыре упаковки. По ее подсчетам, эта схема очень успешна, поскольку она зарабатывает 90 000 евро в месяц только на продаже ватных палочек.

Она рассказывает, что до того, как начала зарабатывать в интернете, работала в компании цифрового маркетинга, где ей платили очень скромную зарплату, от которой в конце месяца ничего не оставалось. Американка вспоминает, что в возрасте 22 лет бросила свою монотонную офисную работу и начала работать фрилансером.

Она поставила себе цель попробовать заработать хорошие деньги в интернете в течение года. Сначала она сосредоточилась на продаже солнцезащитных очков, и после нескольких экспериментов Байоуми наконец начала получать существенный доход. Теперь она часто делится своими советами, ведя курсы по предпринимательству.

Интригующая история вдохновила сотни людей, но многие также весьма скептически относятся к этой, казалось бы, простой схеме. Один критик написал, что на самом деле разработать такую систему совсем не просто, и создать успешный бизнес за одну ночь невозможно. Однако несколько человек были удивлены тем, что странный бизнес женщины процветает, ведь в магазинах можно купить ватные палочки гораздо дешевле.

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