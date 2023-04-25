ВИДЕО ⟩ «У меня было плохое предчувствие!» Почему не стоит включать свет сразу же по прибытии домой

Во время возвращения домой в темное время суток лучше сразу не включать свет. В случае, если за вами следят, человек узнает, в какой квартире вы живете, делится пережитым опытом пользовательница TikTok Мэри Эллис.
Видео было опубликовано различными СМИ, набрало более четырех миллионов лайков, а также 17 тысяч комментариев. Мэри поделилась своей историей.
«Когда я приехала домой и вышла из своей машины, я увидела мужчину, который тоже вышел из машины. Никогда раньше его не видела, только этим утром, когда он был в моем жилом комплексе. У меня было плохое предчувствие. Он начал со мной говорить о фаре машины, потому что она перегорела. Тогда я пошла домой и не включала свет. У меня было чувство, что нужно посмотреть в свою дверную камеру. Он стоял на улице очень близко к моему многоквартирному дому и смотрел на него. Примерно пять минут так стоял. В какой-то момент он скрылся за машиной. Однако теперь он знает, на какой машине я езжу и где живу», – рассказала девушка.
@heyitsmaryalice im so tired of feeling like prey !! my lights are only on in my bathroom now becauase its the only room i have with no windows #creepy #creepystory #womensafety #womensafetytips #storytime #scarystory #stalker #menarescary #apartmentsafety ♬ original sound - mary alice 🤍