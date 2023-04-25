ВИДЕО ⟩ «У меня было плохое предчувствие!» Почему не стоит включать свет сразу же по прибытии домой

«Когда я приехала домой и вышла из своей машины, я увидела мужчину, который тоже вышел из машины. Никогда раньше его не видела, только этим утром, когда он был в моем жилом комплексе. У меня было плохое предчувствие. Он начал со мной говорить о фаре машины, потому что она перегорела. Тогда я пошла домой и не включала свет. У меня было чувство, что нужно посмотреть в свою дверную камеру. Он стоял на улице очень близко к моему многоквартирному дому и смотрел на него. Примерно пять минут так стоял. В какой-то момент он скрылся за машиной. Однако теперь он знает, на какой машине я езжу и где живу», – рассказала девушка.