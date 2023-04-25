Эстонская королева спорта призналась, на каком языке говорит со своими детьми

Грете Гриффин, которая живет во Флориде в США и замужем за американским футболистом, ранее признавалась, что языковой вопрос – это то, о чем ее чаще всего спрашивают. В недавнем раунде вопросов в Instagram Грете спросили, на каком языке она чаще всего говорит со своими дочерями.
«Этот языковой вопрос так увлекателен. Вы больше говорите со своими детьми на английском или эстонском?» – спросила одна из подписчиц Грете.
«Вообще, я больше говорю с ними на английском, потому что с Робертом (мужем Грете) я общаюсь на английском», – ответила Грете.
Некоторое время назад Грете Гриффин разместила в TikTok видео с подписью «Если бы только у меня появлялся доллар за каждый раз, когда кто-то спрашивает меня, говорят ли мои дети по-эстонски…» – написала Грете Гриффин и призналась, что это самый часто задаваемый вопрос.
@_thegriffinfamily Gotta be my #1 asked question😂 #GriffinFamily #Estonian #bilingual #foreign ♬ original sound - don juan
В мае 2020 года Kroonika, писала, что женщина пытается научить своих детей эстонскому языку, и ее старшая дочь уже неплохо его понимает.
Грете встретила своего мужа в начале 2016 года, после чего известная эстонская спортсменка переехала в США. Они поженились через два года после знакомства, и в их семье растут Глория, родившаяся в 2017 году, Гамея, родившаяся в сентябре 2019 года, а теперь и Джиа, родившаяся в январе 2023 года. У Роберта также есть четвертая дочь от первого брака.