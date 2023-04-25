Эстонская королева спорта призналась, на каком языке говорит со своими детьми

«Этот языковой вопрос так увлекателен. Вы больше говорите со своими детьми на английском или эстонском?» – спросила одна из подписчиц Грете.

«Вообще, я больше говорю с ними на английском, потому что с Робертом (мужем Грете) я общаюсь на английском», – ответила Грете.

Некоторое время назад Грете Гриффин разместила в TikTok видео с подписью «Если бы только у меня появлялся доллар за каждый раз, когда кто-то спрашивает меня, говорят ли мои дети по-эстонски…» – написала Грете Гриффин и призналась, что это самый часто задаваемый вопрос.

В мае 2020 года Kroonika, писала, что женщина пытается научить своих детей эстонскому языку, и ее старшая дочь уже неплохо его понимает.