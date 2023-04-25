Спасательная команда Кесклинна поделилась на своей страничке в Instagram поучительным видео. Двое молодых людей решили залезть на фасадный подъемник, а спасать их пришлось уже профессионалам.
ВИДЕО ⟩ Двое парней устроили опасный аттракцион в центре Таллинна: пришлось вызывать полицию и спасателей
«Молодые люди нашли подъемник рядом с домом и воспользовались возможностью покататься на нем», – пишет спасательная команда в Instagram.
Однако все пошло наперекосяк: в один момент из-за сильного ветра подъемник перестал слушаться молодых людей и остановился в нескольких метрах над землей.
«Нашей задачей было спустить джентльменов вниз, где они стояли и ждали помощи на сильном холодном ветру. Уже на земле полиция провела с ними разъяснительную беседу,» – рассказали спасатели.
На записи можно увидеть, как спасательная команда прибывает на место вызова, а потом благополучно спускает двух ребят на землю.
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 21 апреля, примерно через 45 минут после полуночи, на Тартуском шоссе в Таллинне. По прибытии молодые люди были переданы полиции.