Лишь у трех знаков Зодиака после ретроградного Меркурия начнется новая жизнь

Близнецы: перемены в карьере

Ожидайте кардинальных изменений в вашей карьере после ретроградного Меркурия, дорогие Близнецы. Возможно, вы даже не подозреваете, насколько глубоко затронут ваши трудовые будни новые процессы. Ряд событий, казалось бы, незначительных, приведет к неожиданным результатам.

Встреча с бывшим коллегой или знакомым по работе может перевернуть ваше представление о своей сфере деятельности. Возможны перемещения внутри компании, в том числе смена отдела, переход на новую должность или совместные проекты с коллегами из других подразделений.

Некоторые Близнецы столкнутся с противоречиями и трудностями при принятии важных решений, связанных с работой. Какие-то ситуации будут требовать от вас проявления дипломатии и умения находить компромиссы. Все это может стать причиной стресса и недовольства собой, но именно такие моменты помогут вам осознать, что порой важно уметь пойти на уступки ради успеха.

Дева: личная жизнь и семья

После ретроградного Меркурия у Дев жизнь в личных отношениях и в семье претерпит кардинальные изменения. В это время вам придется столкнуться с серьезными испытаниями, которые заставят вас задуматься о своем месте в жизни. Возможно, вы обнаружите, что ваше общение с близкими уже не приносит прежнего удовольствия и гармонии.