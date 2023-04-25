Лишь у трех знаков Зодиака после ретроградного Меркурия начнется новая жизнь

Ретроградный Меркурий будет свирепствовать аж до 14 мая включительно, в процессе радикально поменяв жизнь и привычный уклад нескольких представителей зодиакального круга.
Близнецы: перемены в карьере
Ожидайте кардинальных изменений в вашей карьере после ретроградного Меркурия, дорогие Близнецы. Возможно, вы даже не подозреваете, насколько глубоко затронут ваши трудовые будни новые процессы. Ряд событий, казалось бы, незначительных, приведет к неожиданным результатам.
Встреча с бывшим коллегой или знакомым по работе может перевернуть ваше представление о своей сфере деятельности. Возможны перемещения внутри компании, в том числе смена отдела, переход на новую должность или совместные проекты с коллегами из других подразделений.
Некоторые Близнецы столкнутся с противоречиями и трудностями при принятии важных решений, связанных с работой. Какие-то ситуации будут требовать от вас проявления дипломатии и умения находить компромиссы. Все это может стать причиной стресса и недовольства собой, но именно такие моменты помогут вам осознать, что порой важно уметь пойти на уступки ради успеха.
Дева: личная жизнь и семья
После ретроградного Меркурия у Дев жизнь в личных отношениях и в семье претерпит кардинальные изменения. В это время вам придется столкнуться с серьезными испытаниями, которые заставят вас задуматься о своем месте в жизни. Возможно, вы обнаружите, что ваше общение с близкими уже не приносит прежнего удовольствия и гармонии.
Ситуации, которые могут возникнуть в семье, будут требовать от вас мужества и решительности. Вам придется научиться не замалчивать свои чувства и уметь выражать их так, чтобы ваше мнение было услышано.
Встречи с родственниками, которые давно не виделись, могут принести немало неприятных сюрпризов. Однако именно эти ситуации позволят вам лучше понять, кто является вашим истинным другом и кем стоит дорожить.
Не исключено, что какие-то семейные тайны или давно забытые конфликты всплывут на поверхность, и вам придется столкнуться с ними лицом к лицу. Это будет непростой период, но он научит вас ценить настоящие чувства и отношения, которые действительно стоят вашего внимания и времени.
Козерог: финансы и здоровье
Для Козерогов после ретроградного Меркурия начнется новый этап в финансовой сфере и сфере здоровья. Возможно, вы столкнетесь с рядом проблем, которые заставят вас пересмотреть свое отношение к деньгам и заботе о собственном здоровье.
В финансовом плане вас могут ждать неприятные сюрпризы, такие как непредвиденные траты, снижение доходов или увольнение. Этот период будет сопряжен с огромной тревогой и беспокойством, вам придется искать новые источники дохода и научиться более тщательно контролировать свои расходы.
Что касается здоровья, то ситуации, возникшие в период ретроградного Меркурия, могут выявить проблемы, которые вы давно игнорировали. Возможно, вам придется обратиться к специалистам и пройти долгосрочное лечение.
Это будет непростой период, но он поможет вам осознать, насколько важно заботиться о собственном здоровье и слушать сигналы своего организма.