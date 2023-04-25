Окажутся в сказке: Глоба предрек двум знакам Зодиака волшебный период с 25 апреля

Астролог Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака волшебный период. Для двух представителей зодиакального круга чудесное время начнется 25 апреля и продлится до конца мая 2023 года.
Дева
Представители земного знака должны приготовиться к череде событий, за которыми будет непросто успевать. Жизнь закружит Дев в вихре, ожидаются позитивные перемены на работе. Вероятно, на вас навалится множество рабочих вопросов, но если вы поднажмете и справитесь, то получите заслуженную награду. Все труды окупятся с лихвой ближе к 15 мая: повышение или прибавка не заставят себя долго ждать.
Весы
Представители воздушного знака попадут на вершину блаженства. Весам звезды будут благоволить в делах любовных. Весы-одиночки встретят человека, который сумеет перевернуть их жизнь. Если представители знака пойдут на уступки, то знакомство перерастет в бурный роман. Семейные Весы переведут отношения на новый уровень, где будет больше доверия и понимания.