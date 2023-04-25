Блогер потратила целое состояние ради внешности куклы Bratz: вот как она выглядит

Блогер из Канады делает пластические операции с 18 лет, и хотя многие прошли неудачно, она уверена, что идет по верному пути, пишет super.ru.
«Ну кто вообще может удержаться перед тем, чтобы выглядеть идеально?» - стала оправдываться Стейси Долл в интервью изданию Truly. Подтяжка живота, несколько липосакций, в том числе на руках, подбородке и спине, увеличение груди - еще не все, что за 31 год уже изменила в себе канадка. Все операции обошлись в 80 тысяч фунтов.
Стейси без капли стеснения говорит, что одержима пластическими операциями, настолько, что колет себе филлеры самостоятельно. Однажды она уже столкнулась с ужасными последствиями самоулучшения. «Я колола филлеры в ягодицы, но они вытекли из-под кожи и ушли в область спины», - вспомнила блогер. К слову, «изъян» не исправлен до сих пор: ни один врач не может удалить эти филлеры без инвазивной операции, а Стейси категорически против того, чтобы у нее остался шрам.
Несмотря на негативный опыт, бесстрашная экспериментаторша о содеянном не жалеет. «Я люблю то, что вижу в зеркале. Конечно, может быть и лучше, но в целом я счастлива», - гордо заявила она. Ну еще бы: внешность как у куклы Bratz приносит канадке не только популярность, но и доход: в ее блоге полмиллиона подписчиков, а рекламодателям такие цифры нравятся.