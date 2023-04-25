Блогер потратила целое состояние ради внешности куклы Bratz: вот как она выглядит

«Ну кто вообще может удержаться перед тем, чтобы выглядеть идеально?» - стала оправдываться Стейси Долл в интервью изданию Truly. Подтяжка живота, несколько липосакций, в том числе на руках, подбородке и спине, увеличение груди - еще не все, что за 31 год уже изменила в себе канадка. Все операции обошлись в 80 тысяч фунтов.

Стейси без капли стеснения говорит, что одержима пластическими операциями, настолько, что колет себе филлеры самостоятельно. Однажды она уже столкнулась с ужасными последствиями самоулучшения. «Я колола филлеры в ягодицы, но они вытекли из-под кожи и ушли в область спины», - вспомнила блогер. К слову, «изъян» не исправлен до сих пор: ни один врач не может удалить эти филлеры без инвазивной операции, а Стейси категорически против того, чтобы у нее остался шрам.