Карл III нашел способ отомстить принцу Гарри: его посадят в десяти рядах от Уильяма

В контексте натянутых отношений принца Гарри с родней широко обсуждалась возможность присутствия на церемонии опальных членов семьи.

И герцог обещал явиться, в то время как для Меган супруги Сассекские смогли подыскать уважительную причину - день рождения первенца. Правда, король, при всей нелюбви к избраннице младшего сына, расстроился, по крайней мере, так говорят инсайдеры вездесущих таблоидов, пишет super.ru.

Королевский инсайдер рассказал журналистам, где будет сидеть принц Гарри во время торжественной церемонии коронации Карла III. По словам источника, герцога Сассекского планируют посадить в десяти рядах от его брата Уильяма и других высокопоставленных членов королевской семьи. Инсайдер отметил, что такое решение может показаться оскорбительным для младшего сына короля, но на самом деле, такая рассадка сыграет на руку принцу Гарри, который планирует покинуть торжество сразу после официальной части.

«Он не хочет проводить много времени рядом с ними. Гарри приезжает, потому что его отец хочет, чтобы он был там», - добавил инсайдер.

Но, может быть, все только к лучшему. Какой скандал бы устроила Меган, узнав, куда в итоге их с мужем посадили? Да и принца с чувством неполноценности, похоже, ждет очередная психологическая травма.