«Марибель, честно говоря, я никогда не имела ничего против тебя, мне было приятно видеть, как молодые талантливые люди начинают делать такие замечательные шоу», - написала Кейли Сюкияйнен в Инстаграме. Это был ее ответ на новость о том, что ведущая Марибель Вяэна сказала, что ей не нравится Кейли.
Для подписчиков
Две эстонские телеведущие выясняют отношения в прессе и соцсетях: кто оказался мудрее?
В понедельник утром журнал Kroonika опубликовал статью с цитатой из передачи Бригитте Сюзанне Хунт и Кристины Пяртельпоэг «Стерва», куда была приглашена певица Марибель Вяэна.
Ключевые слова