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Две эстонские телеведущие выясняют отношения в прессе и соцсетях: кто оказался мудрее?

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Кейли Сюкияйнен, Марибель Вяэна
Кейли Сюкияйнен, Марибель Вяэна Фото: Konstantin Sednev / TV3

«Марибель, честно говоря, я никогда не имела ничего против тебя, мне было приятно видеть, как молодые талантливые люди начинают делать такие замечательные шоу», - написала Кейли Сюкияйнен в Инстаграме. Это был ее ответ на новость о том, что ведущая Марибель Вяэна сказала, что ей не нравится Кейли.

В понедельник утром журнал Kroonika опубликовал статью с цитатой из передачи Бригитте Сюзанне Хунт и Кристины Пяртельпоэг «Стерва», куда была приглашена певица Марибель Вяэна.

Вяэна, которая стала популярной на шоу по поиску суперзвезд и теперь ведет на канале TV3 программу Naabrist parem, заменила Кейли Сюкияйнен, которая перешла с TV3 на Kanal 2.

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