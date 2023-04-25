Две эстонские телеведущие выясняют отношения в прессе и соцсетях: кто оказался мудрее?

«Марибель, честно говоря, я никогда не имела ничего против тебя, мне было приятно видеть, как молодые талантливые люди начинают делать такие замечательные шоу», - написала Кейли Сюкияйнен в Инстаграме. Это был ее ответ на новость о том, что ведущая Марибель Вяэна сказала, что ей не нравится Кейли.